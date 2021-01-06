Ср, 6.01.2021
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Криста Фишер
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Конституционная комиссия парламента обсуждает дальнейшую судьбу референдума о браке
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Галерея ⟩ Конституционная комиссия парламента обсуждает дальнейшую судьбу референдума о браке

На сегодняшнем внеочередном заседании Конституционная комиссия Рийгикогу обсудит вопрос об организации референдума о браке и о том, что делать с почти десятью тысячами поправок к законопроекту, пишет Postimees.

«Чиновники Рийгикогу проделали огромную работу по регистрации поправок. Сейчас самое время начать их обсуждение, хотя оппозиция заявляла, что предложения были внесены только для предотвращения референдума », -объяснил перед заседанием глава конституционной комиссии Анти Пооламетс (EKRE).

По его словам, объем почти десяти тысяч внесенных  поправок беспрецедентен.

Чтобы законопроект не задержался в ящиках стола конституционной комиссии, как это было  в случае с проектом ликвидации комиссии по надзору за финансированием политических партий, к которому внесли 50 000 поправок, EKRE ищет возможность избавиться от поправок. Ожидается также мнение эстонских ученых-юристов.

EKRE надеется устранить препятствия для проведения референдума в течение нескольких дней.

В прошлом году фракции Центристской партии, Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и «Отечества» представили проект постановления о проведении референдума о понятии брака. Законопроект прошел первое чтение в Рийгикогу 14 декабря. После этого в законопроект было внесено около десяти тысяч поправок с целью затормозить его рассмотрение в Рийгикогу.

Законопроект предполагает вынести на референдум 18 апреля 2021 года вопрос: «Должен ли брак в Эстонии оставаться союзом мужчины и женщины?». Для проведения референдума в этот день Рийгикогу должен принять проект постановления на три месяца раньше, то есть не позднее 18 января.

Конституционная комиссия Рийгикогу планирует собраться и завтра. Второе чтение проекта референдума запланировано на следующую неделю.

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