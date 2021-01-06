Ср, 6.01.2021
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Елена Розинко
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  • Фото: один из лучших мировых проектов года - горизонтальный небоскреб в Китае
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Фото: один из лучших мировых проектов года - горизонтальный небоскреб в Китае

Горизонтальный небоскреб в Китае.

ФОТО: Thearchitect.pro

В китайском городе Чуцин появилось еще одно архитектурное чудо света. Небоскреб Skybridge Crystal по проекту американского архитектурного бюро Safdie Architects стал небесным мостом, соединяя четыре 250-метровых небоскреба, передает Thearchitect.

Это первая очередь всего комплекса сооружений Raffles City Chongqing, всего застройка состоит из восьми небоскребов, соединенных пятиэтажным подиумом.

Горизонтальный небоскреб в Китае.

ФОТО: Thearchitect.pro

На южной стороне находятся шесть башен высотой 250 метров, а к северу от комплекса находятся два более высоких небоскреба высотой 350 метров. Вторая очередь завершена в конце 2020 года.

Горизонтальный небоскреб в Китае.

ФОТО: Thearchitect.pro

Skybridge Crystal, длиной 300 метров, по заявлениям архитекторов, правильно считать горизонтальным небоскребом. Горизонтальный небоскреб имеет эллиптическое поперечное сечение, материалом послужили стекло и метал. Внешние стены выполнены с  усилением, также от полуденного солнца на западной стороне конструкции затенили металлическими панелями. 

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