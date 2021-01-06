Фото: один из лучших мировых проектов года - горизонтальный небоскреб в Китае

Это первая очередь всего комплекса сооружений Raffles City Chongqing, всего застройка состоит из восьми небоскребов, соединенных пятиэтажным подиумом.

Горизонтальный небоскреб в Китае. ФОТО: Thearchitect.pro

На южной стороне находятся шесть башен высотой 250 метров, а к северу от комплекса находятся два более высоких небоскреба высотой 350 метров. Вторая очередь завершена в конце 2020 года.

Горизонтальный небоскреб в Китае. ФОТО: Thearchitect.pro

Skybridge Crystal, длиной 300 метров, по заявлениям архитекторов, правильно считать горизонтальным небоскребом. Горизонтальный небоскреб имеет эллиптическое поперечное сечение, материалом послужили стекло и метал. Внешние стены выполнены с усилением, также от полуденного солнца на западной стороне конструкции затенили металлическими панелями.