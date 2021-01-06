На важнейшей таллиннской развязке изменится движение

На Петербургском шоссе движение в сторону города будет направлено по новой построенной дороге между Раху-теэ и Вяо-теэ.

Местонахождение автобусной остановки Лагеди-теэ по направлению в город будет смещено примерно на 300 метров в сторону города.

Место поворота налево в сторону Нарвы и Таллиннской окружной будет смещено почти на 450 м в сторону города. Департамент просит водителей быть внимательными и следить за временной организацией дорожного движения.

Развязка Вяо, один из важнейших и загруженных таллиннских перекрестков на шоссе Таллинн-Нарва, расположенных в черте города, в 2020-2021 годах будет полностью перестроена. По плану ремонт планируется завершить поздней осенью этого года.