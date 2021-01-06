Председатель партии «Эстония 200» Кристина Каллас баллотируется в мэры

«Цель «Эстонии 200» - победить на выборах, привнести свежесть в тартускую городскую администрацию и сформировать новое городское правительство», - сказала кандидат в мэры Кристина Каллас.

Предпосылки для победы на выборах у партии есть, так как, согласно различным опросам, «Эстония 200» является второй по популярности партией в Тарту, которую поддерживают 20% избирателей, то есть каждый пятый житель Тарту.

«За два года мы создали в Тарту сильную команду из почти 100 человек, состоящую из множества специалистов своего дела, предпринимателей, сотрудников университетов и людей в области культуры. Молодежь также задает тон в коллективе», - добавила Каллас.

По оценке Кристины Каллас, Тарту нужен амбициозный план, прежде всего, для возрождения предпринимательства и создания рабочих мест.

«Тарту - город с хорошим управлением, но у него нет больших амбиций стать растущим городом. Мы хотим, чтобы у Тарту был самый амбициозный план на будущее, второй город по величине, первый по росту», - пояснила Каллас.

Рост Тарту подразумевает, прежде всего, создание большего количества компаний и новых секторов экономики, таких как стартап EdTech, индустрия культуры, а также производственный сектор. Двумя двигателями развития Тарту являются университет и бизнес. Университет создает в Тарту большой интеллектуальный потенциал, а также привлекает в город много молодежи, но многие студенты уезжают в Таллинн после окончания университета. Город должен предложить студентам гораздо больше ориентиров, чтобы остаться в Тарту, например, возможность стажировки во время учебы и привлекательные рабочие места, считает Каллас.

«Давайте сделаем из Тарту такую Эстонию, которую мы сами хотим. Это будет открытый для мира город, куда также хотят приезжать образованные люди со всего мира», - добавила Каллас.

Кроме того, Тарту должен больше руководить в вопросах повышения осведомленности о проблемах климата и оказания помощи в их решении, уверена Каллас. По мнению партии «Эстония 200», Тарту должен быть, прежде всего, современным зеленым городом, что означает более активное развитие велосипедного движения, развитие экономики замкнутого цикла и, среди прочего, сохранение и развитие городских парков.