Российские лыжники заняли весь пьедестал на «Тур де Ски»

Россиянин Александр Большунов победил в гонке с раздельным стартом на 15 км свободным стилем в итальянском Тоблахе в рамках четвертого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». Российские лыжники заняли пять первых мест в этой гонке и показали семь лучших результатов из восьми.