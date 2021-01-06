Старейшина: сейчас решается вопрос об опеке над детьми убитой в Ласнамяэ женщины

Напомним, что трагедия произошла на улице Юмера: в своей квартире была убита из огнестрельного оружия 36-летняя женщина, которая скончалась на месте от полученных ран. Подозреваемый в преступлении, 80-летний сосед погибшей, был задержан полицией.

У погибшей осталось двое детей, 4 и 6 лет, которых она воспитывала одна.

«Оба ребенка были немедленно отвезены в детскую больницу, их физическое здоровье в порядке. С детьми работает психолог. Специалисты отдела по защите детей Ласнамяэ уже работают с бывшим супругом погибшей, которого дети хорошо знают. Сейчас прорабатывается вопрос о том, возможно ли оформление опеки, - прокомментировал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. - Я хочу выразить свои соболезнования всем близким погибшей. Такие преступления невозможно объяснить. Сейчас самое главное – обеспечить поддержку и помощь оставшимся без матери детям. Не менее важно восстановить спокойствие в доме. Поэтому я прошу воздержаться от распространения слухов и домыслов. Сил всем, кого затронула эта трагедия».

В состоявшемся 6 января брифинге приняли участие окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Энели Лауритс и Пыхьяский префект Кристиан Яани, которые сообщили, что убийство произошло буквально на глазах у детей, когда их мать вышла на стук в дверь. Подозреваемый сделал в нее три выстрела из нелегального револьвера, после чего попытался скрыться на автомобиле в Мустамяэ.

Ранее 80-летний мужчина судим не был, много лет был помощником полицейского, но достаточно пассивным, в связи с чем покинул службу. Револьвер был объявлен в розыск много лет назад, мужчина приобрел его нелегально.

Раскаяния в содеянном он не выразил, однако из его слов полицейские поняли, что его раздражал шум, доносившийся из квартиры погибшей.