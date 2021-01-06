Ср, 6.01.2021
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Криста Фишер
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  • Ryanair снова в центре скандала: новая реклама навлекла на себя расследование
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Ryanair снова в центре скандала: новая реклама навлекла на себя расследование

Kuigi valitsus peatas lennuühenduse Ühendkuningriigiga üleeile südaööst, maandus üks Ryanairi Londoni-lennuk üleeile Tallinnas siiski. Neil eestlastel, kes viibivad veel Inglismaal, ei õnnestu enam koju lennata.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Британское агентство рекламных стандартов (ASA) начало официальное расследование новой рекламной кампании Ryanair, крупнейшей авиакомпании Европы. Многие сочли рекламу безответственной и оскорбительной, пишет Tarbija24.

Агентство заявило CNN, что начало официальное расследование после получения более 1600 жалоб на рекламу Ryanair.

В рекламе на сайте авиакомпании изображены шприц и флакон с пометкой «вакцина». Кроме того, в рекламе используется слоган «Вакцина на подходе», который сопровождает кампании дешевых авиабилетов.

Как сообщил CNN представитель ASA, авторы жалобы утверждали, что реклама ошибочно указывала на то, что все население будет вакцинировано к весне и что к тому времени ограничения на поездки будут сняты. Кроме того, податели жалобы сочли эту рекламу оскорбительной и безответственной.

По заявлению авиакомпании, очевидно, что вакцина будет означать прекращение ограничений на поездки, связанных с распространением коронавируса, в середине 2021 года, и, по  мнению авиаперевозчика, нет причин для критики.

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