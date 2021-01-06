Вирус отступает? В Нарвской больнице вновь разрешили семейные роды

По сообщению Нарвской больницы, теперь роженицу может сопровождать один из членов семьи, не имеющий симптомов инфекционных заболеваний и готовый сделать платный экспресс-тест на коронавирус, который стоит 22 евро. Тест проводится в отделении экстренной медицины, а оплатить его нужно предварительно в любой регистратуре.

Кстати, тест для будущих пап дешевле, чем для остальных людей без направления от семейного врача (для остальных он стоит 64 евро).

Также сопровождающему нужно будет заполнить декларацию о состоянии здоровья по прибытии и носить маску на протяжении всего пребывания в больнице. А покинуть больницу - не позднее чем через два часа после рождения ребенка.

Сотрудники Нарвской больницы продолжают получать прививки от коронавируса. Как сообщила специалист больницы по коммуникациям Евгения Парв, на сегодняшний день вакцинировано 80% персонала хирургической клиники и 80% персонала отделения экстренной медицины.

Первые вакцины медики получили еще в конце прошлого года - 28, 29 и 30 декабря, тогда было вакцинировано 60 сотрудников больницы. 5 января к ним добавилось еще 47 медиков, и сегодня ожидается вакцинация 25 человек.

Кроме того, в больнице 120 сотрудников переболели Covid-19, им вакцинация не нужна. Если все пойдет по плану, то сегодня будет привито уже 28% от общего количества работников больницы.

По данным городской управы, ежедневно публикуемым на сайте narva.ee, сегодня в городе добавилось 76 положительных результатов тестов, выздоровели 64 человека. Итого, количество болеющих нарвитян сегодня - 502 человека. Вчерашняя цифра - 490, и до этого количество больных сокращалось несколько дней. На пике около недели назад в городе одномоментно было около 750 человек с COVID-19. Но, видимо, расслабляться рано. По крайней мере, на сегодняшней правительственной пресс-конференции чиновники говорили, что ожидают роста заболевших в результате новогодних праздников.