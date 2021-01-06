Телефонные мошенники сменили тактику: теперь они предлагают выйти из II ступени на льготных условиях

«Наши клиенты сообщают нам, что им поступают звонки, в которых звонящий утверждает, что является представителем банка, предлагает возможность покинуть вторую пенсионную ступень на льготных условиях и просит подготовить для этой операции коды Smart-ID. Это – мошеннический звонок! На самом деле звонящий хочет получить доступ к интернет-банку жертвы», – сказала руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс.

«Весной были звонки с попытками выманить данные банковских карточек. Летом и осенью в ходу были звонки, в которых мошенники представлялись сотрудниками банка, сообщали жертве о подозрительных транзакциях на его счете и предлагали свою помощь, чтобы остановить и отозвать их. Теперь мошенники начали работать с пенсионной реформой», – добавила Раагметс.

Swedbank напоминает, что звонок из банка не всегда означает мошеннический звонок, потому что сотрудники банка также сами звонят клиентам. Вы должны сохранять спокойствие и мыслить логически. Сотрудник банка не торопит клиента, не запрашивает PIN-коды, общается с клиентом на его родном языке. Однако прежде чем подтверждать что-либо с помощью Mobiil-ID или Smart-ID, нужно понимать, что именно происходит. Конечно, поступающие на телефон сообщения с просьбой выполнить аутентификацию или поставить электронную подпись с помощью ваших PIN-кодов, следует игнорировать, если вы не совершаете в этот момент никаких платежей. Иначе может случиться, что вы просто подтвердите платеж, инициированный преступником, взломавшим ваш интернет-банк, подпишете отказ от вклада, подтвердите получение малого кредита и т. д.

Важно, чтобы о требованиях кибербезопасности и о мошеннических звонках вы поговорили также с родителями, друзьями и детьми.