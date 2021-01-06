Фото ⟩ Конгениальная планировка мини-квартиры, где можно жить даже втроем

Эта 17-метровая мини-квартира находится в центре Одессы. Она настолько удачно спланирована и обставлена, что, несмотря на размеры, является абсолютно полноценной квартирой с прихожей, ванной и комнатой.

В комнате разместились спальное место, кухня и кабинет. Благодаря практично расположенной мебели там есть даже кладовка, правда, она расположена под кроватью. Напротив кровати на стене висит телевизор, тем самым придавая кровати дополнительную функцию дивана.

ФОТО: contemporist.com

Находящаяся около кровати тумбочка плавно переходит в письменный стол, над которым висит полка, вмещающая и книги, и посуду. Письменный стол также служит кухонной рабочей поверхностью.

Рядом с кухонным уголком расположен санузел, куда вмещается даже стиральная машина.

Здесь все так логично устроено, что можно жить даже вдвоем, а то и втроем, если ребенок еще маленький.

ФОТО: contemporist.com