Ср, 6.01.2021
Каждая неделя промедления вызывает примерно в два раза большую волну и продлевает локдаун примерно на месяц. Таави Тийльманн
Таави Тийльманн
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  • Конгениальная планировка мини-квартиры, где можно жить даже втроем
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Фото ⟩ Конгениальная планировка мини-квартиры, где можно жить даже втроем

ФОТО: contemporist.com

В тренде не просто маленькие квартиры, а очень маленькие квартиры. И чем меньше жилье, тем труднее его логично, практично и красиво обставить. Kodustiil нашел очень удачный пример продуманного дизайна.  

Эта 17-метровая мини-квартира находится в центре Одессы. Она настолько удачно спланирована и обставлена, что, несмотря на размеры, является абсолютно полноценной квартирой с прихожей, ванной и комнатой.  

В комнате разместились спальное место, кухня и кабинет. Благодаря практично расположенной мебели там есть даже кладовка, правда, она расположена под кроватью. Напротив кровати на стене висит телевизор, тем самым придавая кровати дополнительную функцию дивана. 

ФОТО: contemporist.com

Находящаяся около кровати тумбочка плавно переходит в письменный стол, над которым висит полка, вмещающая и книги, и посуду. Письменный стол также служит кухонной рабочей поверхностью. 

Рядом с кухонным уголком расположен санузел, куда вмещается даже стиральная машина. 

Здесь все так логично устроено, что можно жить даже вдвоем, а то и втроем, если ребенок еще маленький. 

ФОТО: contemporist.com

Больше информации находится ЗДЕСЬ.

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