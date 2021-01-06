Эстония и еще 12 стран ЕС добиваются для восточных партнеров помощи с вакцинацией
13 стран ЕС в среду призвали Брюссель оказать странам Восточного партнерства помощь в вакцинации населения от коронавируса.
13 стран ЕС в среду призвали Брюссель оказать странам Восточного партнерства помощь в вакцинации населения от коронавируса.
Министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции обратились к Европейской комиссии с содержащим это предложение совместным письмом, с содержанием которого ознакомились журналисты AFP.
«Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не распространим поддержку на наших ближайших соседей», - написали министры.
«Наши восточные партнеры неоднократно давали высокую оценку помощи от ЕС против COVID и просили облегчить им доступ к вакцине».
Просьба поступила в то время, когда сам ЕС сталкивается с растущей критикой из-за медленной вакцинации в 27 странах блока.
На данный момент Брюссель разрешил использовать вакцину BioNTech/Pfizer, а в среду Европейское агентство лекарственных средств дало зеленый свет вакцине Moderna.
Еврокомиссия пытается обеспечить снабжение разрешенными вакцинами и утверждает, что главной проблемой является мощность производства.
ЕС уже решил поддержать Балканские страны и в декабре одобрил пакет на сумму 70 млн евро, обеспечивающий их вакциной.
Направленное в среду письмо призывает блок оказать такую же поддержку странам Восточного партнерства. Это Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.
Пресс-секретарь еврокомиссии подтвердил, что комиссия получила письмо, и сказал, что Брюссель ведет переговоры со странами-партнерами.
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