Эстония и еще 12 стран ЕС добиваются для восточных партнеров помощи с вакцинацией

Министры иностранных дел Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Швеции обратились к Европейской комиссии с содержащим это предложение совместным письмом, с содержанием которого ознакомились журналисты AFP.

«Мы считаем, что наши границы не будут в безопасности, если мы не распространим поддержку на наших ближайших соседей», - написали министры.

«Наши восточные партнеры неоднократно давали высокую оценку помощи от ЕС против COVID и просили облегчить им доступ к вакцине».

Просьба поступила в то время, когда сам ЕС сталкивается с растущей критикой из-за медленной вакцинации в 27 странах блока.

На данный момент Брюссель разрешил использовать вакцину BioNTech/Pfizer, а в среду Европейское агентство лекарственных средств дало зеленый свет вакцине Moderna.

Еврокомиссия пытается обеспечить снабжение разрешенными вакцинами и утверждает, что главной проблемой является мощность производства.

ЕС уже решил поддержать Балканские страны и в декабре одобрил пакет на сумму 70 млн евро, обеспечивающий их вакциной.

Направленное в среду письмо призывает блок оказать такую же поддержку странам Восточного партнерства. Это Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Пресс-секретарь еврокомиссии подтвердил, что комиссия получила письмо, и сказал, что Брюссель ведет переговоры со странами-партнерами.