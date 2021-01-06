Ср, 6.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Rus.Postimees желает светлого Рождества!

Православное Рождество. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Редакция Rus.Postimees желает православным читателям светлого Рождества, мира в душе и веры в то, что завтра будет легче и добрее к нам.

Поскольку в стране по-прежнему действуют коронавирусные ограничения, напоминаем, что их необходимо соблюдать и тем, кто решит присутствовать на церковной службе.

  • Если вы собрались в церковь, наденьте маску или прикройте нос и рот. Маску следует носить в течение всего времени нахождения в помещении, где проходит богослужение. В виде исключения допускается снятие маски одним человеком на непродолжительное время для выполнения конкретного религиозного ритуала. Маску не обязаны носить дети младше 12 лет, а также люди, которым это противопоказано по медицинским соображениям.
  • Дезинфицируйте руки. Прежде всего нужно обратить внимание на то, что при использовании дезинфицирующего средства необходимо растереть нанесённое на руку необходимое количество жидкости, дать ей впитаться в кожу, чтобы руки были сухими. Это обеспечивает эффективную защиту, так как в данном случае содержащееся в дезинфектанте активное вещество успевает подействовать и создать заслон от вирусов. В случае появления признаков отравления любыми химикатами следует позвонить в инфоцентр отравлений по номеру 16662.
  • Займите предназначенное для этого место. Желательно, чтобы места заполнялись подряд и не приходилось, пробираясь к отдельным свободным местам, вступать в нежелательный ближний контакт. Помочь найти свободные места могут добровольцы прихода, знающие практику религиозного объединения и принципы использования помещения.
  • По возможности не прикасайтесь к псалтырям и молитвенникам общего пользования, лучше приносите свои. Не пойте слишком интенсивно.
  • Сведите к минимуму близкие контакты как со священнослужителями, так и с другими присутствующими на богослужении людьми (объятия, целование руки священника и т.д.)
  • Воздерживайтесь от касания священных предметов культа, даже если это в обычной ситуации в церкви принято – в том числе не прикасайтесь к крестам, иконам и др. предметам ни рукой, ни губами. Инфекция передаётся и через поверхности.
  • После богослужения покиньте помещение (церковь, молельня и т.д.), соблюдая правило 2+2.
  • При выходе из помещения или здания, где проходило богослужение, вам могут помочь добровольцы прихода. При этом нужно непременно избежать столпотворения – например, у дверей на выходе (т.н. бутылочное горлышко). o При возможности священник даёт наставления – как безопаснее покинуть помещение после богослужения.

Будьте здоровы! 

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