Rus.Postimees желает светлого Рождества!
Редакция Rus.Postimees желает православным читателям светлого Рождества, мира в душе и веры в то, что завтра будет легче и добрее к нам.
Редакция Rus.Postimees желает православным читателям светлого Рождества, мира в душе и веры в то, что завтра будет легче и добрее к нам.
Поскольку в стране по-прежнему действуют коронавирусные ограничения, напоминаем, что их необходимо соблюдать и тем, кто решит присутствовать на церковной службе.
Будьте здоровы!
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