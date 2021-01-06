Для почти двух сотен призывников рождественские каникулы закончились изоляцией

Решением командующего Силами обороны генерал-майора Мартина Херема большинство призывников, призванных в июле и октябре, были отправлены на рождественские каникулы с 18 декабря по 3 января. Теперь призывники, вернувшиеся из увольнительных, должны были заполнить декларации о состоянии здоровья, и на основании этого в общей сложности из всех воинских частей изолированы 187 призывников с симптомами Covid-19.

Хотя точных статистических данных о призывниках с симптомами болезни пока нет - например, служащие в ВМС еще не вернулись из отпусков, - на сегодняшний день 14 призывников находятся в домашней изоляции, либо из-за позитиивного результата теста на коронавирус, либо как близкие контакты коронапозитивных, и не возвращаются в воинскую часть.

В настоящее время в Силах обороны 17 призывников с положительным диагнозом Covid-19 и 40 профессиональных военнослужащих. По состоянию на 5 января в Силах обороны было взято 5 598 крон проб на коронавирус, из которых 370 были положительными. Силы обороны не ведут учет тех, кто сдал пробу где-либо еще, например, в центре семейного врача.

Если в воинской части возникает подозрение на вирус, призывников с симптомами отделяют от остальных, а также изолируют близкие контакты. Находящиеся в изоляции призывники по возможности продолжают обучение по подразделениям.

"Мы должны при необходимости справляться с гораздо более сложными ситуациями, чем нынешняя. Силы обороны не могут игнорировать оборону страны», - прокомментировал главный врач Сил обороны подполковник Тарго Лусти. По словам Лусти, коронавирус существенно не повлиял на проведение базовых курсов, и все необходимые учебные цели были достигнуты.