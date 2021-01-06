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Голосование, завершившееся во вторник в штате Джорджия, определит, какая из двух партий контролирует сенат США. Как сообщают американские СМИ, кандидаты от демократов выигрывают с небольшим преимуществом, однако официально их победа еще не подтверждена.

Reuters На избирательном участке в Атланте.

Голосование, завершившееся во вторник в штате Джорджия, станет решающим в борьбе за контроль над сенатом США. Идет напряженная борьба за два места в сенате. Посчитано более 98% бюллетеней.

Как сообщают американские телеканалы и агентство Ассошиэйтед пресс, кандидат от демократов Рафаэль Уорнок выигрывает, набирая 50,6% голосов, однако официально его победа еще не подтверждена.

Второй кандидат-демократ Джон Оссофф уже выступил с видеообращением, в котором заявил о своей победе. "Я благодарю народ Джорджии за то, что он избрал меня служить вам в сенате Соединенных Штатов", - сказал он. Официального подтверждения его победе также пока нет.

Компания Edison Research, занимающаяся опросами аудиторий СМИ и мониторящая эти выборы, сообщила, что, по ее оценке, после подсчета 98% бюллетеней демократ Джон Оссофф получил 50,2% голосов, а республиканец Дэвид Пердью - 49,8%. Отрыв составляет примерно 16 тыс. голосов. Примерно такую же оценку дает Ассошиэйтед пресс.

Предвыборный штаб Оссоффа также заявил, что уверен в победе. "Неподсчитанные голоса были отданы в тех округах, где Джон доминировал", - заявила руководитель его кампании Эллен Фостер.

Если 33-летний Джон Оссофф действительно победит, он станет самым молодым сенатором в США.

Штаб его соперника Дэвида Пердью, впрочем, тоже заявляет, что верит в победу.

Как сообщил ранее госсекретарь штата Брэд Раффенспергер, победителей на выборах могут окончательно определить в среду к полудню - то есть около 8 вечера по московскому времени.

Перевыборы в этом штате были назначены, потому что в предыдущий раз никто из кандидатов не набрал 50% голосов, которые требуются для победы по законам штата.

Экзит-полы показывали во вторник, что примерно 49% избирателей Джорджии поддерживают республиканцев и около 48% голосуют за демократов.

Демография голосования достаточно точно повторяет президентские выборы, которые в этом штате выиграл Джо Байден. Голоса чернокожего населения штата составили 29% от общего числа голосов. Эти избиратели поддерживают Демократическую партию в пропорции 9 к 1.

Республиканцы выигрывают голоса большинства белого населения.

При этом, как показывают опросы, проголосовавшие за Трампа неизменно отдают свои голоса представителям республиканцев Леффлер и Пердью, а поддержавшие Байдена на этих выборах стабильно голосуют за демократов Уорнок и Оссоффа.

Контроль над сенатом

День голосования в США, официально завершившийся 3 ноября, продлился до начала января: в минувший вторник избиратели в штате Джорджия решали, какая из двух ведущих политических получит контроль в сенате, и кто именно - демократы или республиканцы - определят, каким будет президентство Джо Байдена.

От исхода борьбы за всего лишь два места в сенате зависит, сохранят ли республиканцы большинство в верхней палате Конгресса, или же его будут теперь контролировать демократы, и тогда у Джо Байдена появятся намного более широкие возможности реализовать свои законодательные инициативы.

В ноябре прошлого года претендентам на сенатские кресла от штата Джорджия так и не удалось заручиться достаточным количеством голосов избирателей для того, чтобы подвести итоги выборов. Из-за этого вопрос о том, кто будет контролировать большинство в сенате, остался открытым.

Кто ведет борьбу?

От расклада мест в сенате зависит, будет ли одобрено любое решение нового президента.

Getty Images Рафаэль Уорнок (справа) и Джон Оссофф - кандидаты от демократов.

Сейчас большинство в Палате представителей принадлежит демократам, но в верхней палате Конгресса республиканцы контролируют 50 мест из 100.

У демократов пока 48 кресел, и именно выборы в Джорджии должны решить, кому достанется право решающего голоса.

Если выборы в штате выиграют представители демократов, то расклад изменится на 50 на 50, и это право перейдет к вице-президенту Камале Харрис, гарантирующей большинство голосов для одобрения любой инициативы демократов.

За места в сенате сейчас борются действующие сенаторы-республиканцы Келли Леффлер и Дэвид Пердью против демократов Джона Оссоффа и Рафаэля Уорнок.

Вывески с именами кандидатов. Getty Images

Уорнок - пастор баптистской церкви Эбенезера, где в свое время вел службы Мартин Лютер Кинг-младший. Оссофф - продюсер документальных фильмов и журналист-расследователь, сотрудничавший в свое время с Би-би-си. Его отец - иммигрант из СССР.

Келли Леффлер никогда не участвовала в выборах: на пост сенатора она была назначена губернатором штата республиканцем Брайаном Кемпом после того, как о своей добровольной отставке объявил представитель штата Джонни Айзаксон, сославшись на проблемы со здоровьем.

Reuters Келли Леффлер и Дэвид Пердью - кандидаты от республиканцев.

Президент Трамп и представители администрации тогда настаивали на том, что на освободившийся пост в сенате будет назначен конгрессмен-республиканец Даг Коллинз.

Но губернатор штата остановил свой выбор на Леффлер, которая не только считается одним из самых заметных доноров Республиканской партии, но и, по данным американских СМИ, пожертвовала не менее $20 млн из собственных средств на свою избирательную кампанию.

Почему итоги выборов не подвели в ноябре?

В предвыборной схватке Пердью и Оссоффа ни одному из них не удалось преодолеть 50%-й барьер: действующий сенатор-республиканец набрал 49,7% голосов, а претенденту достались только 48%.

К началу января ситуация изменилась, и, как считают представители социологических служб, представители демократов лидируют в гонке с незначительным отрывом.

Оссофф опережал своего оппонента менее чем на один процент: 49,3% против 48,5%. Уорнок, в свою очередь, был впереди Леффлер почти на два процента - 49,8% против 48%.

Социологи также заявляют о рекордной явке: еще до открытия избирательных участков в Джорджии в штате проголосовали более 3 млн избирателей.