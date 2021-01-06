Американский онколог простил своим пациентам долги на полмиллиона евро

Доктор Омар Атик закрыл свой онкологический лечебный центр в Арканзасе в прошлом году после почти 30 лет работы.

Он работал с фирмой по взысканию долгов, чтобы получить плату за лечение около 200 пациентов на общую сумму почти 650 000 долларов (почти 528 000 евро), но затем понял, что пандемия сильно ударила по многим семьям.

«Со временем я понял, что есть люди, которые просто не могут платить», - сказал доктор Атик в интервью телеканалу ABC в программе Good Morning America.

О списании долгов онколог сообщил пациентам в рождественской открытке. Принять такое решение Атику помогла жена.

В открытке для пациентов он написал: «Арканзасская онкологическая клиника с гордостью обслуживала вас в качестве пациента. Хотя сейчас различные медицинские страховки оплачивают большую часть счетов за большинство пациентов, все ж даже плата за самоответственность или доплата по страховке могут быть обременительными. К сожалению, в настоящее время наша система здравоохранения работает именно так. Клиника решила списать все долги пациентов клиники. Счастливых праздников».