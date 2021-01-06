Рост цен производителей в Эстонии был в числе самых высоких по ЕС

В ноябре 2020 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 0,4% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост также составлял 0,4%, свидетельствуют данные Евростата.

В годовом выражении цены в позапрошлом месяце снизились на 1,9%. В странах ЕС цены производителей в позапрошлом месяце выросли также на 0,4% после повышения на 0,3% в октябре. В годовом выражении цены сократились на 1,8%.

Наибольший рост цен производителей промышленной продукции за месяц было зафиксировано в Дании и Франции (1,7%), Эстонии (1,2%) и Румынии (1,1%), тогда как наибольшее снижение наблюдалось в Ирландии (-1,4%), Словакии (-0,7%) и Чехии (-0,5%).