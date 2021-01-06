Галерея ⟩ К дому убитой в Ласнамяэ женщины люди несут цветы

Соседи 80-летнего бывшего помощника полицейского, который застрелил из револьвера живущую на втором этаже над ним 36-летнюю женщину, считают случившееся невероятным.

У 36-летней Полины остались двое детей. ФОТО: Facebook

О конфликте между соседями по первому и второму этажам, соседи знали, но никто не верил, что ссора может принять такой трагический оборот.

Вчера вечером около 20:00 полиция получила вызов в многоквартирный дом на улице Юмера в Ласнамяэ, где произошла стрельба. В квартире была обнаружена 36-летняя женщина с огнестрельными ранениями, скорая помощь доставила ее в больницу в тяжелом состоянии. Женщина скончалась в больнице.