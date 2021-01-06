Ср, 6.01.2021
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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  • К дому убитой в Ласнамяэ женщины люди несут цветы
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Галерея ⟩ К дому убитой в Ласнамяэ женщины люди несут цветы

К дому, где жила мать двоих детей Полина, убитая вчера вечером в таллиннском районе Ласнамяэ, люди приносят цветы и свечи, пишет Postimees.

Соседи 80-летнего бывшего помощника полицейского, который застрелил из револьвера живущую на втором этаже над ним 36-летнюю женщину, считают случившееся невероятным.

У 36-летней Полины остались двое детей.

ФОТО: Facebook

О конфликте между соседями по первому и второму этажам, соседи знали, но никто не верил, что ссора может принять такой трагический оборот.

Вчера вечером около 20:00 полиция получила вызов в многоквартирный дом на улице Юмера в Ласнамяэ, где произошла стрельба. В квартире была обнаружена 36-летняя женщина с огнестрельными ранениями, скорая помощь доставила ее в больницу в тяжелом состоянии. Женщина скончалась в больнице.

Мужчина покинул место происшествия на машине, но полиция быстро установила его местонахождение и задержала в Мустамяэ.

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