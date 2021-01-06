Фото ⟩ Прохожих шокировала вытекающая из трубы в реку вода ядовито-зеленого цвета

По словам ведущего инспектора Департамента окружающей среды по Пярнускому уезду Раве Вахеметса, это индикаторное вещество, добавляемое для обнаружения утечек в теплотрассе акционерного общества Fortum Eesti, и оно не представляет опасности для окружающей среды.

Зеленая вода из трубопроводов Fortum попадала в реку и раньше: в 2017 году ее также обнаружили на тропе Яансона, а в 2012 году необычное зрелище напугало жителей соседних с рекой районов.

Если раньше вода ядовито-зеленого цвета попадала в поле зрения людей из-за утечки в трубопроводе, то на этот раз трубопровод опустошали, в результате чего цветная вода попала в трубы ливневой канализации.

Менеджер по продажам и маркетингу Fortum Карита Киви объяснила, что вода в трубопроводе централизованного теплоснабжения компании и есть такого цвета. По словам Киви, вода становится зеленой из-за добавления безопасного для природы красителя pyraGreen. Это вещество необходимо для предотвращения потребления воды из магистрального теплоснабжения и для обнаружения утечек.

«Сегодня проходили строительные работы на трубопроводе централизованного теплоснабжения в связи со строительством прорыва на улице Суур-Йыэ и созданием ответвления для магазина Lidl. Для этого частично закрыли участок трубопровода и остановили подачу воды в закрытой части. Эта работа предусматривала опорожнение части трубопровода к моменту подключения. Трубопровод был опустошен в ливневую канализацию, которая направил зеленую воду в сторону реки. Вот почему зеленая вода из сети достигла реки», - уточнила представитель Fortum.

По словам Киви, в дополнение к сегодняшним работам на том же участке трубы планируется еще одно перекрытие, предположительно в конце февраля или в первой половине марта - в связи с переносом трубопровода на продолжение улицы Суур-Йыэ.