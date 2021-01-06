Фото ⟩ Новая подсветка преобразила православный храм в Ласнамяэ
Расположенный в Ласнамяэ храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» украсили новой стационарной подсветкой, благодаря чему облик церкви преобразился.
Расположенный в Ласнамяэ храм в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» украсили новой стационарной подсветкой, благодаря чему облик церкви преобразился.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, знаменательно, что новая подсветка храма была установлена в преддверии православного Рождества.
«Православное Рождество –важный праздник для очень большого числа жителей нашего города, - сказал мэр Кылварт. - Более того, именно православные образуют самую крупную религиозную общину в Таллинне. Поздравляю всех верующих со светлым праздником Рождества и желаю, чтобы все люди, вне зависимости от вероисповедания, обрели радость и тепло в своем сердце».
Исходя из концепции, разработанной ранее дизайнерами по свету финской компании VALOA Ltd, при разработке нового решения архитектурного освещения церкви использовалось несколько вариантов – локальное и акцентное освещение фасада, а также куполов и крестов, венчающих храм.
Теперь ласнамяэская церковь подсвечена 100 энергосберегающими светодиодными осветительными приборами заливающего света, установленными по всему периметру церкви. По сравнению со старой подсветкой, новые осветительные приборы потребляют в два раза меньше энергии, а результат - не менее эффектный.
Автор светового решения - Эва Талло. На осуществление проекта по установке нового освещения храма и прилегающей территории в общей сложности было потрачено около 105 000 евро.