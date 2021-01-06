Фото ⟩ Новая подсветка преобразила православный храм в Ласнамяэ

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, знаменательно, что новая подсветка храма была установлена в преддверии православного Рождества.

«Православное Рождество –важный праздник для очень большого числа жителей нашего города, - сказал мэр Кылварт. - Более того, именно православные образуют самую крупную религиозную общину в Таллинне. Поздравляю всех верующих со светлым праздником Рождества и желаю, чтобы все люди, вне зависимости от вероисповедания, обрели радость и тепло в своем сердце».

Православный храм в Ласнамяэ ФОТО: Tallinna linnavalitsus

Исходя из концепции, разработанной ранее дизайнерами по свету финской компании VALOA Ltd, при разработке нового решения архитектурного освещения церкви использовалось несколько вариантов – локальное и акцентное освещение фасада, а также куполов и крестов, венчающих храм.

Теперь ласнамяэская церковь подсвечена 100 энергосберегающими светодиодными осветительными приборами заливающего света, установленными по всему периметру церкви. По сравнению со старой подсветкой, новые осветительные приборы потребляют в два раза меньше энергии, а результат - не менее эффектный.