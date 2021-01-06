В Латвии школьникам продлевают зимние каникулы, но вместе с ними - и учебный год

"До 25 января у нас останутся те же ограничения - дистанционное обучение для учащихся 7-12 классов, учащихся профессиональных учебных заведений. У 1-4 классов будут продленные каникулы, но это также приведет к продлению учебного года",

- сказала министр.

Что касается 5-6-х классов, то решение о возобновлении учебы для них пока не принято, но министр допускает, что они могут приступить к удаленной учебе уже со следующей недели.

Она подчеркнула, что ослабление ограничений по Covid-19 должно начаться именно в секторе образования.

Правительство приняло концептуальное решение о продолжении съемок проекта "Твой класс", а также о механизмах поддержки педагогам всех уровней в обеспечения дистанционного обучения.

Шуплинска добавила, что Министерство образования и науки уже несколько раз предлагало ввести механизмы поддержки для педагогов, но вопрос не решался из-за отсутствия четких критериев. "Учителям не так просто посчитать сверхурочные часы, как, например, медикам", - сказала политик.