В Германии назвали условие для производства российской COVID-вакцины в ЕС

Об этом заявила на брифинге заместитель официального представителя Кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
Ей неизвестно, поступил ли такой запрос в EMA.
"Если говорить о производственных мощностях в Европе для российской вакцины, то это возможно, только если ЕМА этот препарат допустит", - сказала она.
Напомним, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Стороны обсудили, в частности, вакцины.
Отметим, 31 декабря сербский фармацевтический регулятор выдал разрешение на применение российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Разрешение выдали на ввоз 2,4 тысячи доз вакцины.