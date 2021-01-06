Тюрьмы получат от государства компенсацию в 250 тысяч евро за расходы в период пандемии

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, напомнив, что администрации тюрем в 2020 году с марта по октябрь понесли дополнительные расходы как на профилактику, так и на борьбу с коронавирусом.

Непрогнозируемыми расходами были, например, покупка средств личной защиты и дезинфицирующих средств, что привело к увеличению расходов в 13 раз больше запланированного. В связи с пандемией тюрьмы понесли и другие вынужденные расходы, часть из которых была компенсирована из бюджета самих тюрем.