Ср, 6.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Тюрьмы получат от государства компенсацию в 250 тысяч евро за расходы в период пандемии
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Тюрьмы получат от государства компенсацию в 250 тысяч евро за расходы в период пандемии

Tallinna vangla.

ФОТО: Erik Tikan/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Министерству юстиции из резерва правительства будут выделены 250 тысяч евро на покрытие расходов, связанных с пандемией коронавируса в 2020 году в тюрьмах в Эстонии — соответствующее решение было принято на совещании кабинета министров в середине декабря.

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, напомнив, что администрации тюрем в 2020 году с марта по октябрь понесли дополнительные расходы как на профилактику, так и на борьбу с коронавирусом.

Непрогнозируемыми расходами были, например, покупка средств личной защиты и дезинфицирующих средств, что привело к увеличению расходов в 13 раз больше запланированного. В связи с пандемией тюрьмы понесли и другие вынужденные расходы, часть из которых была компенсирована из бюджета самих тюрем.

Весной коронавирус среди заключенных не был выявлен. Однако осенью в Вируской тюрьме произошла вспышка инфицирования, когда вирус выявили у 194 заключенных и 11 чиновников. В Таллиннской тюрьме осенью были выявлены семеро инфицированных осужденных и семеро чиновников. В Тартуской тюрьме вирус обошел стороной заключенных, но инфицировались двое чиновников.

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