Легендарная регата пролива Муху в этом году изменит маршрут

Организаторами регаты, которая пройдет этим летом в 64-й раз, являются яхт-клуб Kalev и Пярнуский яхт-клуб. Как сообщил руководитель яхт-клуба Kalev Лаури Курвитс, сегодня был определен маршрут регаты: Пярну-Рухну-Кыйгусте-Кярдла. Порты Хаапсалу, которые изначально обсуждались как один из вариантов, в последнюю минуту были все же исключены.

«Мы рекомендуем яхтсменам заранее бронировать в календаре время регаты. Традиционно мы начинаем в воскресенье в Пярну и заканчиваем в субботу в Кярдла на Хийумаа. Остановки будут в порту Рингсу на Рухну и в порту Кыйгусте на Сааремаа», - сказал Курвитс.

Впервые регата посетит только что построенный порт Кыйгусте на южном побережье Сааремаа; порт Рингсу также был недавно реконструирован, что позволило организаторам регаты включить эти порты в маршрут соревнований.