Ср, 6.01.2021
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Елена Розинко
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Легендарная регата пролива Муху в этом году изменит маршрут

64. Muhu Väina regati marsruut juulis 2021

ФОТО: Muhu Väina regatt

Сегодня организаторы регаты пролива Муху подтвердили маршрут регаты 2021 года. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более сотни парусников, о прибытии иностранных участников будет объявлено позже в соответствии с действующими ограничениями на передвижение, пишет Postimees.

Организаторами регаты, которая пройдет этим летом в 64-й раз, являются яхт-клуб Kalev и Пярнуский яхт-клуб. Как сообщил руководитель яхт-клуба Kalev Лаури Курвитс, сегодня был определен маршрут регаты: Пярну-Рухну-Кыйгусте-Кярдла. Порты Хаапсалу, которые изначально обсуждались как один из вариантов, в последнюю минуту были все же исключены.

«Мы рекомендуем яхтсменам заранее бронировать в календаре время регаты. Традиционно мы начинаем в воскресенье в Пярну и заканчиваем в субботу в Кярдла на Хийумаа. Остановки будут в порту Рингсу на Рухну и в порту Кыйгусте на Сааремаа», - сказал Курвитс.

Впервые регата посетит только что построенный порт Кыйгусте на южном побережье Сааремаа; порт Рингсу также был недавно реконструирован, что позволило организаторам регаты включить эти порты в маршрут соревнований.

Организаторы ожидают, что в регате снова примет участие большое количество яхт, поскольку неопределенность из-за ограничений на поездки летом удержит большое количество яхтсменов во внутренних водах . В обычные годы в регате участвовало 110-120 парусников, несколько десятков из них составляли иностранные команды, но из-за ограничений на поездки, вызванных пандемией  коронавируса, большинство иностранных судов в прошлом году не прибыли.

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