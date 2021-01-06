Ср, 6.01.2021
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Кристина Каллас
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Ученые установили сроки восстановления обоняния после COVID-19

Исчезновение обоняния - это один из самых распространенных симптомов Covid-19.

ФОТО: Shutterstock

Ученые провели исследование, в ходе которого установили, что к большинству пациентов обоняние возвращается через 21 день. В исследовании принимали участие пациенты как с легким, так и с тяжелым течением болезни, пишет российский медицинский портал "Доктор Питер".

Чтобы установить средестатистический срок, в течение которого к большинству пациентов возвращается способность чувствовать запахи, ученые провели исследование, в котором участвовали 2,5 тысячи ковидных пациентов из 18 европейских больниц. Результаты опубликованы в Journal of Internal Medicine.

У всех пациентов была полная или частичная потеря обоняния. Так, у 85,9% было легкое течение болезни, у 4,5% - среднетяжелая, а у 6,9% - тяжелая или критическая стадия заболевания.

Ученые выяснили, что к большинству пациентов обоняние полностью вернулось через 21 день. Однако к оставшейся части переболевших (это четверть пострадавших) в полной мере обоняние не вернулось даже спустя 2 месяца.

"Обонятельная дисфункция чаще встречается при легких формах COVID-19, чем при формах от умеренных до критических, и 95% пациентов полностью восстанавливают обоняние в течение шести месяцев после заражения", - сообщил ведущий автор исследования Джером Р. Лечиен.

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