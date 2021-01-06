Ср, 6.01.2021
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Елена Розинко
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Минсоцдел пока не знает точного графика доставки в Эстонию вакцины Moderna

Вакцина Moderna.

ФОТО: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Относительно вакцины против коронавируса компании Moderna, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), пока неизвестно, когда и в каком количестве первые дозы вакцины прибудут в Эстонию.

Советник по связям со СМИ Министерства социальных дел Эва Лехтла сказала, что точный график пока не известен, поскольку вакцина еще не получила разрешения на продажу, сообщает ERR.

«Согласно соглашению о предварительной закупке для Эстонии в рамках совместного тендера Европейского Союза, предназначено 234 000 доз вакцины для 117 000 человек», - сказала Лехтла.

"Условия для хранения вакцины Moderna немного менее требовательные, ей не нужна настолько низкая температура. Если одна ампула производства Pfizer рассчитана на пять доз вакцины, то Moderna – на десять", - привел примеры некоторых различий медицинский советник Департамента лекарств Алар Ирс.

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