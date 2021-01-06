Минсоцдел пока не знает точного графика доставки в Эстонию вакцины Moderna

Советник по связям со СМИ Министерства социальных дел Эва Лехтла сказала, что точный график пока не известен, поскольку вакцина еще не получила разрешения на продажу, сообщает ERR.
«Согласно соглашению о предварительной закупке для Эстонии в рамках совместного тендера Европейского Союза, предназначено 234 000 доз вакцины для 117 000 человек», - сказала Лехтла.
"Условия для хранения вакцины Moderna немного менее требовательные, ей не нужна настолько низкая температура. Если одна ампула производства Pfizer рассчитана на пять доз вакцины, то Moderna – на десять", - привел примеры некоторых различий медицинский советник Департамента лекарств Алар Ирс.