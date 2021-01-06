Министр Кийк: решение по школам правительство примет в четверг

"Мы детально рассмотрим результаты проводимого тестирования, ситуацию в больницах, где, насколько мне известно, обстановка немного стабилизируется; в то же время заболеваемость коронавирусом по-прежнему находится на высоком уровне", - цитируют Кийка радионовости ERR.

"Разрешим ли мы полностью контактное обучение в остальных уездах, пойдут ли учащиеся начальных и выпускных классов Харьюмаа и Ида-Вирумаа в школу, или решения окажутся иными? Сегодня нельзя исключить ни одного варианта развития событий", - считает Кийк.