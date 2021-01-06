Ср, 6.01.2021
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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Министр Кийк: решение по школам правительство примет в четверг

Tallinna koolides jätkub distantsõpe ka kaks nädalat pärast koolivaheaega.

ФОТО: Urmas Luik

Окончательное решение о том, как будет выглядеть школьное обучение после зимних каникул, правительство примет в четверг по итогам встречи с научным советом, заявил министр социальных дел Танель Кийк.

"Мы детально рассмотрим результаты проводимого тестирования, ситуацию в больницах, где, насколько мне известно, обстановка немного стабилизируется; в то же время заболеваемость коронавирусом по-прежнему находится на высоком уровне", - цитируют Кийка радионовости ERR.

"Разрешим ли мы полностью контактное обучение в остальных уездах, пойдут ли учащиеся начальных и выпускных классов Харьюмаа и Ида-Вирумаа в школу, или решения окажутся иными? Сегодня нельзя исключить ни одного варианта развития событий", - считает Кийк.

Министр также заверил, что при любом раскладе завтрашним решением правительства не будут отменены все действующие в данный момент ограничения.

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