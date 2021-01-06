Лидер белорусской оппозиции Тихановская переболела коронавирусом

"Светлана переболела коронавирусной инфекцией. Сейчас все полностью в порядке, она приступает к работе", - сказала Красулина.

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Запад не признает Лукашенко законно избранным президентом.