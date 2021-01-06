Tesco koondab töötajaid ФОТО: TOBY MELVILLE/REUTERS

В среду в Англии официально вступили в силу самые жесткие ограничения с марта прошлого года, когда был введен первый локдаун, пишет Би-би-си.

Они включают в себя распоряжение властей к населению оставаться дома и выходить на улицу только по необходимости, а также отмену занятий в школах и университетах.

Для Англии это третий по счету локдаун с начала пандемии. В Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии действуют свои правила, установленные правительствами этих автономий. Эти правила могут отличаться от английских в некоторых деталях и были введены еще раньше.

В среду число выявленных за сутки случаев Covid-19 превысило 62 тысячи.

По оценке Бюро национальной статистики, в Англии вирусом заражен каждый 50-й, а в Лондоне это число выше - каждый 30-й.

На пресс-конференции во вторник премьер-министр Борис Джонсон сказал, что альтернативы жесткому локдауну не было, поскольку число пациентов больниц уже на 40% выше, чем было во время первого, апрельского пика пандемии. В среду в парламенте министр здравоохранения Мэтт Хэнкок уточнил, что всего в Соединенном Королевстве 30 тысяч пациентов находятся в больницах с тяжелыми формами ковида.

Премьер говорит, что при определенных условиях (прежде всего - если удастся предложить вакцину четырем наиболее уязвимым категориям общей численностью более 13 миллионов человек в Соединенном Королевстве) ограничения можно будет начать ослаблять с середины февраля и, в первую очередь, возобновить очные занятия в школах. На данный момент, по словам министров, вакцинировано 1,3 миллиона человек.

В новых правилах, которые, как ожидается, Палата общин утвердит в среду, впрочем, прописан срок действия до 31 марта.

Премьер-министр ранее указывал, что не может гарантировать, что дети вернутся в школы до летних каникул. Итоговые экзамены для английских старшеклассников в этом году отменены.

К середине февраля правительство рассчитывает обеспечить прививки для четырех приоритетных групп: жителей и работников домов престарелых, медицинских работников, непосредственно участвующих в лечении больных с коронавирусом, всех старше 70 лет и людей с хроническими заболеваниями. В сумме, по подсчетам правительства, это 13,9 миллиона человек, и чтобы вакцинировать их всех до середины февраля, темпы вакцинации нужно будет нарастить до 2 миллионов человек в неделю.

Что на деле означает распоряжение "оставайтесь дома"?

Людям в Англии разрешено покидать дом с определенными целями:

для поездки на работу, если она не может быть выполнена из дома;

для покупки еды, лекарств и предметов первой необходимости;

для занятий физкультурой - не более одного раза в день и вблизи от дома;

для ухода за больными и немощными или оказания другой социальной помощи;

для посещения врача;

для того чтобы спастись от домашнего насилия;

для переезда на новое место жительства.

Полиция может выписывать штрафы за нарушение этих распоряжений, к примеру, за пикник в парке или любую другую массовую встречу людей, не проживающих по одному адресу. Однако на деле случаи, когда полиция в Англии останавливала бы прохожих и проверяла цели прогулки или поездки, редки.

Тем не менее штраф в Англии за первое нарушение мер самоизоляции составляет 200 фунтов стерлингов (271 доллар). Эта сумма удваивается при каждом повторном нарушении вплоть до 6400 фунтов.

Устроителю мероприятия с участием 30 и более человек грозит штраф в 10 тыс. фунтов.

Как сообщает полиция Лондона, в нынешний локдаун полицейские начнут активнее интересоваться, по какой причине человек оказался на улице и куда он направляется.

Однако никаких уличных пропусков в стране не вводится.

Обязательна ли маска?

Ношение маски обязательно в лондонском транспорте, в поездах и во всех крупных и мелких торговых точках, однако, просто находясь на улице, можно ее не надевать.

С момента введения этого правила 4 июля 2020 года всего 170 человек были наказаны по решению суда за неповиновение правилам.

Как сообщает организация Transport for London, отвечающая за работу лондонского транспорта, процент игнорирующих это требование в целом невелик, так как примерно 90% пассажиров его соблюдают.

Для людей, которые не могут носить маску по медицинским показаниям, Transport for London выдает при обращении специальный бесплатный нагрудный значок.

Какие заведения закрыты?

все магазины не первой необходимости, включая все универмаги, однако они продолжают торговать в онлайне с доставкой на дом или самовывозом (click&collect);

рестораны, кафе, пабы, закусочные; им разрешено принимать заказы с доставкой или на самовывоз, но нельзя торговать алкогольными напитками;

парикмахерские, барбершопы и маникюрные салоны, салоны красоты;

фитнес-клубы, теннисные корты, гольф-клубы, бассейны;

театры, кинотеатры, музеи, детские развлекательные центры,

школы, колледжи и университеты переведены на удаленное обучение за исключением тех дисциплин, где это нецелесообразно, например, в медицинских вузах;

гостиницы, хостелы, кемпинги закрыты частично: они могут размещать только командировочных или предоставлять крышу над головой бездомным в рамках благотворительных программ.

Какие заведения открыты?

все супермаркеты, аптеки, магазины стройматериалов и садового инвентаря;

детские сады;

медицинские и ветеринарные учреждения;

банки и почтовые отделения;

прачечные;

автозаправки и автомастерские;

открытые детские площадки; общественные туалеты и парковки;

церкви и другие религиозные учреждения.

Можно ли поехать в отпуск?

Учитывая, что все гостиницы в стране закрыты, а выезжать из своего района без экстренного повода не рекомендуется, то отпуск в период локдауна придется проводить по месту жительства. Правительство Шотландии запретило въезд из Англии, кроме случаев крайней необходимости.

Выезд за границу разрешен только по работе или в случае экстренной необходимости. К тому же многие страны в конце декабря ввели временный запрет за въезд из Британии после сообщений о выявленном здесь новом варианте вируса.

Власти Британии намереваются усилить эпидемиологический контроль за въезжающими в страну и обязать всех пассажиров (за исключением водителей грузового транспорта) иметь при себе сертификат об отрицательном тесте на ковид, сделанном за 72 часа до прибытия.

Аналогичные правила в отношении прибывающих из Британии действуют в ряде европейских стран, например, во Франции и в Испании.

Что еще разрешено?

Можно иметь так называемый "пузырь поддержки" из двум домохозяйств в случае, если они совместно ухаживают за детьми.