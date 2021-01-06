Галерея ⟩ Сторонники Трампа вступили в столкновения с полицией и вторглись в Капитолий

"Сторонники Трампа вступили в столкновения с полицией, пытаясь добраться до здания Капитолия, где Конгресс обсуждает возражение против голосов коллегии выборщиков Аризоны", - говорится в сообщении телеканала NBC в Твиттере.

Демонстранты пытаются прорваться сквозь ограждения, установленные по периметру комплекса зданий Капитолия. Полицейские пытаются оттеснить их назад. С восточной стороны пройти охрану пытаются сотни человек, некоторые - с флагами и лозунгами в поддержку Трампа.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. По итогам голосования коллегии выборщиков, демократ Джо Байден набрал необходимые для победы 270 голосов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен признавать поражение на ноябрьских выборах.

"Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем поражение", - сказал Трамп на митинге в Вашингтоне.