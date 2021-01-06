Фото, видео ⟩ В Вашингтоне хаос: сторонники Трампа захватили Капитолий

В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президента США Майка Пенса эвакуировали из здания конгресса.

Эвакуация Конгресса. ФОТО: Drew Angerer/AFP

На кадрах американских телеканалов видно, как демонстранты, у многих из которых - красные бейсболки с надписью "Трамп" на голове, заняли коридоры Конгресса.

Удержать протестующих не смогли. ФОТО: WIN MCNAMEE/AFP

Американские стражи порядка обнаружили минимум одно самодельное взрывное устройство на территории, на которой расположен Конгресс США, передаёт телеканал NBC. Ранее поступали сообщения о применении, в частности, слезоточивого газа и светошумовых гранат.

У самого входа в Конгресс разместилась большая группа демонстрантов. Они ведут себя мирно и периодически скандируют "США".

В здании Сената. ФОТО: WIN MCNAMEE/AFP

В ходе возникшей перестрелки близ Капитолия была ранена в грудь женщина, она в критическом состоянии доставлена в больницу, сообщает CNN со ссылкой на два источника. Они не уточнили обстоятельства, при которых она получила ранения.

Dear God.



A woman is visible being brought out from the Capitol on a stretcher, with an oxygen mask—wounds and blood evident on her upper body, from which her shirt has been removed.



⚠️CONTENT WARNING⚠️ pic.twitter.com/LGK3tihHal — Leah McElrath 🏳️‍🌈 (@leahmcelrath) January 6, 2021

Со своей стороны телеканал NBC сообщает со ссылкой на вашингтонских медиков, что помощь оказывается не одному, а нескольким пострадавшим. Их число, а также степень тяжести ранения не приводятся.

They’re shooting into the chamber. pic.twitter.com/l9owW7BAVt — Matt Fuller (@MEPFuller) January 6, 2021

В связи с беспорядками у здания Капитолия размещены Федеральная служба охраны и Секретная служба США.

Демонстранты расположились в Капитолии с комфортом, некоторые успели приобщиться к прекрасному. ФОТО: SAUL LOEB/AFP

В Вашингтоне комендантский час, вызвана Нацгвардия

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась в среду ввести комендантский час с 18:00 по местному времени ввиду обострения ситуации на проходящей демонстрации.

Бойцы Национальной гвардии США прибудут в Вашингтон для участия в восстановлении порядка, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом. По сообщению Associated Press, губернатор штата Вирджиния уже объявил, что направит в столичный округ Колумбия 200 бойцов Национальной гвардии.

В настоящее время демонстранты продолжают акцию у входа в здание Конгресса. Часть из них предположительно еще находится в самом здании.

Чем кончится взятие Зимнего дворца по-американски - пока неясно. ФОТО: WIN MCNAMEE/AFP

Трамп отказывается принять итоги выборов

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. По итогам голосования коллегии выборщиков, демократ Джо Байден набрал необходимые для победы 270 голосов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен признавать поражение на ноябрьских выборах. "Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем поражение", - сказал Трамп на митинге в Вашингтоне.

Он заявил, что позже в среду представит доказательства своей победы на выборах. Кроме того, Трамп выразил готовность продолжить борьбу и не дать демократам "украсть эти выборы".