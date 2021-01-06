Фото, видео ⟩ В Вашингтоне хаос: сторонники Трампа захватили Капитолий

В Вашингтоне комендантский час, на помощь вызвана Нацгвардия
Демонстранты, поддерживающие президента США Дональда Трампа, вступили в конфронтацию с полицией и ворвались в Капитолий, где Конгресс обсуждал сертификацию президентских выборов.
В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президента США Майка Пенса эвакуировали из здания конгресса.
На кадрах американских телеканалов видно, как демонстранты, у многих из которых - красные бейсболки с надписью "Трамп" на голове, заняли коридоры Конгресса.
Американские стражи порядка обнаружили минимум одно самодельное взрывное устройство на территории, на которой расположен Конгресс США, передаёт телеканал NBC. Ранее поступали сообщения о применении, в частности, слезоточивого газа и светошумовых гранат.
У самого входа в Конгресс разместилась большая группа демонстрантов. Они ведут себя мирно и периодически скандируют "США".
В ходе возникшей перестрелки близ Капитолия была ранена в грудь женщина, она в критическом состоянии доставлена в больницу, сообщает CNN со ссылкой на два источника. Они не уточнили обстоятельства, при которых она получила ранения.
Dear God.
A woman is visible being brought out from the Capitol on a stretcher, with an oxygen mask—wounds and blood evident on her upper body, from which her shirt has been removed.
В связи с беспорядками у здания Капитолия размещены Федеральная служба охраны и Секретная служба США.
В Вашингтоне комендантский час, вызвана Нацгвардия
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась в среду ввести комендантский час с 18:00 по местному времени ввиду обострения ситуации на проходящей демонстрации.
Бойцы Национальной гвардии США прибудут в Вашингтон для участия в восстановлении порядка, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом. По сообщению Associated Press, губернатор штата Вирджиния уже объявил, что направит в столичный округ Колумбия 200 бойцов Национальной гвардии.
В настоящее время демонстранты продолжают акцию у входа в здание Конгресса. Часть из них предположительно еще находится в самом здании.
Трамп отказывается принять итоги выборов
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. По итогам голосования коллегии выборщиков, демократ Джо Байден набрал необходимые для победы 270 голосов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен признавать поражение на ноябрьских выборах. "Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем поражение", - сказал Трамп на митинге в Вашингтоне.
Он заявил, что позже в среду представит доказательства своей победы на выборах. Кроме того, Трамп выразил готовность продолжить борьбу и не дать демократам "украсть эти выборы".
После эскалации ситуации на демонстрации протеста Трамп призвал поддерживающих его демонстрантов воздержаться от применения силы.
"Пожалуйста, поддержите полицию и силы безопасности, охраняющие Конгресс. Они - на стороне своей страны. Ведите себя мирно", - написал он в своем твиттере.
Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!
В США уже громко звучат голоса, обвиняющие президента США Трампа в провокации насилия. В частности журналист New York Times в комментариях под твитом Трампа, что стопроцентная вина лежит именно на нем.
Donald Trump is 100% responsible for inciting violence & chaos in Washington DC today. His insane and crazed "followers" (MAGA extremists) are out of control. And can you imagine what would have happened had a group of Black Americans done what these nutcases have done today?
Избранный президент США Джо Байден призвал сторонников нынешнего главы государства Дональда Трампа прекратить акцию протеста у здания Конгресса.
"Я призываю этих хулиганов отойти и не препятствовать демократическим процессам", - сказал он в ходе обращения к нации.
Байден заявил, что происходящее в Вашингтоне показывает, что демократия в США в опасности. Также он призвал Трампа тоже обратиться к нации и призвать своих сторонников покинуть центр столицы.
Вице-президент США Майк Пенс также призвал немедленно остановить насилие и разрушения близ Капитолия, а протестующих - соблюдать порядок и покинуть здание.
"Насилие и разрушения, происходящие в американском Капитолии, должны остановиться, причём - сейчас же. Все, кто в этом участвует, должны уважать сотрудников правопорядка и немедленно покинуть здание", - написал он в твиттере.
"Мирные протесты - это право любого американца, но эта атака на наш Капитолий не будет прощена, и все причастные к ней будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", - добавил Пенс.
Мировые лидеры осудили акцию протеста
Политики и мировые лидеры в мире выступили с осуждением протестной акции в Вашингтоне.
В частности, глава МИД ФРГ Хейко Маас заявил в твиттере, что "Трамп и его сторонники должны наконец принять решение американских избирателей и перестать топтать демократию".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о недопустимости беспорядков, устроенных сторонниками президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.
"Шокирующие сцены в Вашингтоне. Результаты этих демократических выборов следует уважать", - написал глава Североатлантического альянса в твиттере вечером в среду.
В турецком внешнеполитическом ведомстве обеспокоены событиями в США.
"Анкара призывает все стороны в США к сдержанности и здравому смыслу. Уверены, что Соединенные Штаты преодолеют этот внутриполитический кризис", - отмечается в заявлении МИД Турции.