Чт, 7.01.2021
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Криста Фишер

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Фото, видео ⟩ В Вашингтоне хаос: сторонники Трампа захватили Капитолий
Обновлено в 23:30

  • Трамп отказался признавать итоги выборов
  • Протестующие прорвались в Конгресс
  • Есть раненые, в том числе в критическом состоянии
  • В Вашингтоне комендантский час, на помощь вызвана Нацгвардия

Демонстранты, поддерживающие президента США Дональда Трампа, вступили в конфронтацию с полицией и ворвались в Капитолий, где Конгресс обсуждал сертификацию президентских выборов.

В связи с этим и Сенат, и Палата представителей приостановили работу. Вице-президента США Майка Пенса эвакуировали из здания конгресса.

Эвакуация Конгресса.

ФОТО: Drew Angerer/AFP

На кадрах американских телеканалов видно, как демонстранты, у многих из которых - красные бейсболки с надписью "Трамп" на голове, заняли коридоры Конгресса.

Удержать протестующих не смогли.

ФОТО: WIN MCNAMEE/AFP

Американские стражи порядка обнаружили минимум одно самодельное взрывное устройство на территории, на которой расположен Конгресс США, передаёт телеканал NBC. Ранее поступали сообщения о применении, в частности, слезоточивого газа и светошумовых гранат.

У самого входа в Конгресс разместилась большая группа демонстрантов. Они ведут себя мирно и периодически скандируют "США".

В здании Сената.

ФОТО: WIN MCNAMEE/AFP

В ходе возникшей перестрелки близ Капитолия была ранена в грудь женщина, она в критическом состоянии доставлена в больницу, сообщает CNN со ссылкой на два источника. Они не уточнили обстоятельства, при которых она получила ранения. 

Со своей стороны телеканал NBC сообщает со ссылкой на вашингтонских медиков, что помощь оказывается не одному, а нескольким пострадавшим. Их число, а также степень тяжести ранения не приводятся.

В связи с беспорядками  у здания Капитолия размещены Федеральная служба охраны и Секретная служба США.

Демонстранты расположились в Капитолии с комфортом, некоторые успели приобщиться к прекрасному.

ФОТО: SAUL LOEB/AFP

В Вашингтоне комендантский час, вызвана Нацгвардия

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась в среду ввести комендантский час с 18:00 по местному времени ввиду обострения ситуации на проходящей демонстрации.

Бойцы Национальной гвардии США прибудут в Вашингтон для участия в восстановлении порядка, сообщают американские СМИ со ссылкой на Белый дом. По сообщению Associated Press, губернатор штата Вирджиния уже объявил, что направит в столичный округ Колумбия 200 бойцов Национальной гвардии.

В настоящее время демонстранты продолжают акцию у входа в здание Конгресса. Часть из них предположительно еще находится в самом здании.

Чем кончится взятие Зимнего дворца по-американски - пока неясно.

ФОТО: WIN MCNAMEE/AFP

Трамп отказывается принять итоги выборов

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. По итогам голосования коллегии выборщиков, демократ Джо Байден набрал необходимые для победы 270 голосов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен признавать поражение на ноябрьских выборах. "Мы никогда не сдадимся, никогда не признаем поражение", - сказал Трамп на митинге в Вашингтоне.

Он заявил, что позже в среду представит доказательства своей победы на выборах. Кроме того, Трамп выразил готовность продолжить борьбу и не дать демократам "украсть эти выборы".

После эскалации ситуации на демонстрации протеста Трамп призвал поддерживающих его демонстрантов воздержаться от применения силы.

"Пожалуйста, поддержите полицию и силы безопасности, охраняющие Конгресс. Они - на стороне своей страны. Ведите себя мирно", - написал он в своем твиттере.

В США уже громко звучат голоса, обвиняющие президента США Трампа в провокации насилия. В частности журналист New York Times в комментариях под твитом Трампа, что стопроцентная вина лежит именно на нем.

Спустя некоторое время в президентском твиттере появился еще один пост, где Трамп призывает прекратить насилие. 

Избранный президент США Джо Байден призвал сторонников нынешнего главы государства Дональда Трампа прекратить акцию протеста у здания Конгресса.

"Я призываю этих хулиганов отойти и не препятствовать демократическим процессам", - сказал он в ходе обращения к нации.

Байден заявил, что происходящее в Вашингтоне показывает, что демократия в США в опасности. Также он призвал Трампа тоже обратиться к нации и призвать своих сторонников покинуть центр столицы.

Вице-президент США Майк Пенс также призвал немедленно остановить насилие и разрушения близ Капитолия, а протестующих - соблюдать порядок и покинуть здание.

"Насилие и разрушения, происходящие в американском Капитолии, должны остановиться, причём - сейчас же. Все, кто в этом участвует, должны уважать сотрудников правопорядка и немедленно покинуть здание", - написал он в твиттере.

"Мирные протесты - это право любого американца, но эта атака на наш Капитолий не будет прощена, и все причастные к ней будут привлечены к ответственности по всей строгости закона", - добавил Пенс.

Мировые лидеры осудили акцию протеста

Политики и мировые лидеры в мире выступили с осуждением протестной акции в Вашингтоне.

В частности, глава МИД ФРГ Хейко Маас заявил в твиттере, что "Трамп и его сторонники должны наконец принять решение американских избирателей и перестать топтать демократию".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о недопустимости беспорядков, устроенных сторонниками президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.

"Шокирующие сцены в Вашингтоне. Результаты этих демократических выборов следует уважать", - написал глава Североатлантического альянса в твиттере вечером в среду.

В турецком внешнеполитическом ведомстве обеспокоены событиями в США.

"Анкара призывает все стороны в США к сдержанности и здравому смыслу. Уверены, что Соединенные Штаты преодолеют этот внутриполитический кризис", - отмечается в заявлении МИД Турции.

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