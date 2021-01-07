Сенат США возобновил прерванное захватом Капитолия заседание по выборам

Заседание открыл вице-президент США Майк Пенс. Он осудил захват здания Конгресса протестующими.

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл в свою очередь заявил, что победитель президентских выборов будет утвержден сегодня. «Соединенные Штаты и Конгресс США сталкивались с гораздо более серьезными угрозами, чем потерявшая рассудок толпа, которую мы видели сегодня. Нас никогда не сдерживали раньше, и сегодня нас не остановить. Они пытались подорвать нашу демократию. У них ничего не вышло», — заявил республиканец.

Лидер демократов в сенате Чак Шумер назвал штурм Капитолия «осквернением храма демократии», а Дональда Трампа — «худшим президентом в истории США». Он обвинил Трампа в подстрекательстве беспорядков.

В здание Конгресса США сторонники Дональда Трампа ворвались в то время, когда там проходило заседание по утверждению итогов президентских выборов. Конгрессмены, согласно законодательству, должны утвердить голоса выборщиков, проголосовавших в соответствии с волеизъявлением их штатов. В соответствии с итогами голосования, за Джозефа Байдена проголосовали 306 выборщиков, за Дональда Трампа — 232. Действующий президент США неоднократно заявлял, что считает выборы сфальсифицированы.

Начавшееся 6 января в 13:00 заседание пришлось прервать примерно через час, когда толпа протестующих сторонников действующего президента США Дональда Трампа ворвалась в помещения Конгресса. Члены Палаты представителей и Сената смогли возобновить обсуждение результатов президентских выборов около 21:00.

Конгрессу предстоит утвердить результаты голосования в коллегии выборщиков по итогам проведенных 3 ноября президентских выборов, которые выиграл кандидат от Демократической партии Джозеф Байден.