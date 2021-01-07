Чт, 7.01.2021
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Управа Мустамяэ оштрафует фирму, ответственную за уборку улиц

Уборка улиц в Таллинне.

ФОТО: Peeter Langovits

За некачественную борьбу с гололедом руководство столичного района Мустамяэ оштрафует фирму по уборке улиц на 9000 евро, пишет Rus.ERR.

По сообщению районной управы, проблемы есть как в жилых кварталах, так и на пешеходных дорожках в зеленых зонах.

Как заявляют районные власти, подрядчику неоднократно давали время для устранения недочетов, однако работа над ошибками так и не была сделана. 

В результате проведенного в прошлом году конкурса право на круглогодичную уборку улиц в Мустамяэ на ближайшие шесть лет получило АО Eesti Keskkonnateenused.

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