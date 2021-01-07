Управа Мустамяэ оштрафует фирму, ответственную за уборку улиц
За некачественную борьбу с гололедом руководство столичного района Мустамяэ оштрафует фирму по уборке улиц на 9000 евро, пишет Rus.ERR.
За некачественную борьбу с гололедом руководство столичного района Мустамяэ оштрафует фирму по уборке улиц на 9000 евро, пишет Rus.ERR.
По сообщению районной управы, проблемы есть как в жилых кварталах, так и на пешеходных дорожках в зеленых зонах.
Как заявляют районные власти, подрядчику неоднократно давали время для устранения недочетов, однако работа над ошибками так и не была сделана.
В результате проведенного в прошлом году конкурса право на круглогодичную уборку улиц в Мустамяэ на ближайшие шесть лет получило АО Eesti Keskkonnateenused.