Кристен Михал: сегодняшний бунт — это болезненный, но символичный конец эпохи Трампа

«Повторяя слова нового президента США Джо Байдена, можно сказать, что бунт в столице и битье окон не отражают ценностей Америки. Американский избиратель честным и демократическим способом выразил свою волю, - прокомментировал Михал Postimees. - Сегодняшний бунт у Капитолия - это болезненный, но крайне символичный конец эпохи Трампа, которая по канонам политтехнологий была выстроена на расколе и противостоянии. После этого должно начаться улучшение и примирение, что станет миссией Джо Байдена».

По словам Михала, последовательные и игнорирующие реальность высказывания о массивных подлогах во время выборов сегодня принесли свои плоды: «Слова превратились в действие».

Реформист считает, что от происходящего в длительной перспективе больше всего потеряют сторонники Трампа: «Часть уже отвернулась от него, потребовав призвать своих сторонников к порядку». В то же время и Михал заметил, что если Майк Пенс написал в Twitter, что атакующих Капитолий привлекут к ответственности по всей строгости закона, то Трамп не смог сказать того же.

По словам Кристена Михала, такая же ситуация возникала и в Эстонии: «Когда в 2007 году разрушали нашу столицу, руководивший тогда Центристской партией Сависаар выбрал такое же молчание, вместо того, чтобы призвать своих сторонников к порядку». Михал добавил, что это и стало судьбоносным для Сависаара: «Если бы выбор был иным, и история у него могла бы стать другой».