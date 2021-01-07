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Беспрецедентные в современной американской истории события в Вашингтоне, когда сторонники президента Дональда Трампа попытались захватить Капитолий, вызвали шок у мировой общественности. Многие мировые СМИ называют это нападением на демократию и главной ошибкой уходящего президента. Мы собрали основные тезисы международных изданий.

Газета Times обращается к истории, вспоминая первого президента США Джорджа Вашингтона, который в 1797 году добровольно покинул свой пост после двух сроков, хотя и не был обязан. 22-я поправка к конституции, ограничивающая президентство двумя сроками, была ратифицирована лишь в 1951 году.

Вашингтон не захотел стать монархом, несмотря на все пересуды критиков, пищет газета. Спустя 200 лет это решение по-прежнему считается одним из величайших деяний Джорджа Вашингтона и одним из самых существенных в процессе становления конституционной демократии. Также во время его правления было решено, что главенствовать в политическом процессе будет закон, а не насильственные протесты.

По мнению Times, Дональд Трамп провалил оба теста первого президента. Он не смог добровольно и изящно оставить свой пост. И вместо того, чтобы попытаться остановить насильственный протест, он его поощрял. Видео с обращением к протестующим появилось слишком поздно, и этого было недостаточно.

И если Вашингтона помнят за его по-настоящему лидерские поступки (он оставил после себя сильную республику), то Трампа будут помнить за нарушение обязанностей и за то, как он ослабил республику, которой должен был служить, пишет издание.

Guardian считает, что Трамп попытался устроить государственный переворот. По мнению газеты, целью произошедшего было помешать Байдену стать президентом, и это является частью кампании по делегитимации его президентства и ослаблению роли новой администрации.

Демократия - это система соглашений, позволяющих принимать совместные решения и уважать результат, каким бы он ни был. Насилие, который мы увидели на Капитолийском холме, носит авторитарный характер. Это способ заставить других людей подчиниться воле зачинщиков, полагает газета.

Independent вспоминает, что Трамп как-то заявил о превращении Америки в государство третьего мира. Теперь же он сам спровоцировал волнение, которое больше ассоциируется с насильственной передачей власти в нестабильных странах.

Задержание протестующего Reuters

Внутри Капитолия законодатели обсуждали прецедент 1876 года и пытались угадать пожелания авторов конституции Соединенных Штатов Америки. Снаружи здания кучки подражателей большевиков готовились к штурму «Зимнего дворца». На их пути были лишь несколько безобидных полицейских. Отличие от Петрограда 1917 года было в том, что эти «революционеры» делали селфи с мраморными столбами, пишет газета.

По мнению издания, сцены из Вашингтона должны напомнить американскому народу, почему он проголосовал за увольнение Трампа и почему американцам ни при каких условиях нельзя позволить ему снова приблизиться к власти.

Daily Telegraph размышляет над тем, как волнения в Вашингтоне скажутся на отношениях между Трампом и Республиканской партией. Многие высокопоставленные республиканцы задавались вопросом, какой ящик Пандоры они открыли, поддержав Трампа. Сейчас у них есть ответ - они получили его стремление к власти любой ценой, когда конституция ни во что не ставится.

Инцидент в Капитолии указывает, что «трампизм» никуда не делся и Трамп будет и дальше пользоваться поддержкой неуравновешенной части Республиканской партии, а сам он, вероятно, будет считать, что покинул Белый дом лишь на время.

Те, кто приехал в Вашингтон из других регионов США, вернутся домой и продолжат борьбу. Как предупредил сенатор-республиканец Митч Макконнелл, американская демократия может войти в "смертельный штопор", который способен привести к росту насилия в стране.

New York Times пишет, что президентство Дональда Трампа, с самого начала увязшее в злости, раздорах и теориях заговоров, заканчивается тем, что яростная толпа, подстрекаемая побежденным, но всеми силами цепляющимся за власть лидером, штурмует Капитолий. Это как если бы Америка была типичным авторитарным государством.

6 января 2021 года запомнят как один из самых темных дней в истории Соединенных Штатов. Вместо дня, призванного символизировать мирную передачу власти, среда запомнится как день, когда толпа, поощряемая и подстрекаемая президентом Трампом, ворвалась в Капитолий и выбила окна на дверях в Палату представителей, создав вооруженное противостояние

Протесты в США Reuters

Представить подобное в Вашингтоне - цитадели американской демократии - было невозможно. Полицейские наставляют оружие на протестующих, чтобы не пустить их в здание Капитолия. В ротонде применяется слезоточивый газ. Законодатели прячутся по кабинетам. Экстремисты стоят на месте вице-президента в Сенате и сидят за столом спикера Палаты представителей.

Не менее тревожными были слова, использованные для описания происшедшего: переворот, восстание, подстрекательство. Внезапно Соединенные Штаты начали сравнивать с условной «банановой республикой», а столицы других стран стали проявлять беспокойство. Оказалось, что «американская бойня» - это не то, с чем Трамп покончил (как он обещал при вступлении в должность), а то, что через четыре года из-за него случилось с тем самым зданием, где он приносил присягу.

Телеканал Fox News, отличающийся правыми взглядами и в значительной степени поддерживающий Трампа, на этот раз не нашел оправдания штурму Капитолия. Обозреватель Дерой Мердок назвал произошедшее поразительным актом саботажа. «Эти идиоты теперь чрезвычайно усложнили жизнь для тех из нас, кто восхищается президентом Трампом за то, что он одержал выдающиеся победы во внутренней и международной политике», - написал он.

Теперь на любые доводы о самом высоком среднем доходе домохозяйств в истории Америки, самом низком уровне бедности, полной ликвидации «Исламского государства» и создании двух вакцин против COVID-19 за девять месяцев будет звучать ответ : «Вы имеете в виду того болвана, люди которого напали на Капитолий?»

Стычки с полицией Reuters

Эти неамериканские анархисты оказали медвежью услугу президенту Трампу, движению «Америка прежде всего», более чем 74 млн избирателей, которые проголосовали за него в ноябре, и нашим любимым Соединенным Штатам Америки, отмечает Мердок.

Последствия событий в среду будут расходиться как круги по воде в течение многих лет, и разбираться с ними предстоит историкам, пишет Wall Street Journal. Однако кажется вероятным, что шансы на то, что республиканцы увидят Трампа в качестве лидера своей партии после того, как он уйдет с поста президента, значительно уменьшились.

«Как сам Трамп пытался напомнить своим сторонникам после того, как вспыхнуло насилие, республиканцы любят, когда их воспринимают как партию правопорядка и законности, и это вряд ли тот имидж, который он сейчас создает», - пишет газета.

Америка впала в анархию, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Дональд Трамп, презирающий страну и ее законы, расшевелил массы, призвав сторонников к штурму столицы. Наконец-то настал момент, когда этого человека нужно привлечь к ответственности. Он издевается над США, он разрушает демократию, он призывает к перевороту. В любой другой демократии в мире это было бы расценено как попытка государственного переворота. Трамп должен за это заплатить.

Как отмечает газета, в этот день авторитет США в мире серьезно пострадал. В стране идет жестокий процесс самоочищения - если ей вообще удастся это сделать. Если и есть один положительный аспект инцидента в Капитолии, то он таков: любой политик, кто соглашается с безумием Трампа, должен уйти вместе с президентом. Протестующие не только прогнали законодателей из здания, но и, по сути, выгнали Трампа из Белого дома. В среду он завершил свой срок полномочий. Его следует выводить в наручниках, полагает издание.

Израильская Haaretz пишет, что у Трампа за время правления было много неудач, но были также и определенные успехи. Но в конечном счете помнить о нем будут по двум событиям. Одно из них произошло в начале первого года в должности президента, а другое случилось прямо сейчас, за две недели до окончания его срока.

Протестующие в Капитолии EPA

К первому событию относится митинг ультраправых в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, состоявшийся летом 2017 года, после которого Трамп сказал, что с обеих сторон противостояния были очень хорошие люди. Это событие сделало его первым и, будем надеяться, последним президентом Америки, узаконившим и прославившим неонацистов, которые несколько дней терроризировали жителей американского города.

Второе событие - это то, что случилось в среду, когда его наиболее убежденные сторонники и любители теорий заговоров попытались - и на короткое время сумели - силой остановить дебаты в Конгрессе по поводу результатов президентских выборов, отмечает газета.

Испанская El Pais считает, что по демократическим принципам был нанесен сильный удар. В период максимальной политической напряженности безответственное отношение Трампа привело к новой позорной кульминации с крайне недемократическими чертами. Он поставил под сомнение результаты выборов без какого-либо рационального объяснения и нанес, как теперь очевидно, ужасную рану американскому обществу. Мы должны думать не только о радикалах, штурмовавших палаты Конгресса, но и о миллионах граждан, которые потеряли веру в демократию из-за наглой лжи недостойного президента.