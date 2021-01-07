Фото ⟩ Редкое предложение: в Суурупи продается двенадцатикомнатная вилла класса люкс

Вилла, построенная в 2004 году по образцу великолепных особняков, расположенных на прекрасных берегах Средиземного моря, несомненно, на берегу нашего пруда с лягушками - явление уникальное. За резиденцию запрашивают 1,3 миллиона евро.

Вилла в Суурупи. ФОТО: City24

Двухэтажная вилла расположена на участке площадью 10 241 м2. Кроме гостиных, кухни, зоны спа и прочего в доме пять спален и пять ванных. Также есть кинотеатр и бильярдная. Также на огороженном участке имеется баня.

Вилла в Суурупи. ФОТО: City24

Интерьер единственной в своем роде виллы не должен оставить равнодушными поклонников классического стиля.

Вилла в Суурупи. ФОТО: City24