Фото ⟩ Редкое предложение: в Суурупи продается двенадцатикомнатная вилла класса люкс
В пятнадцати километрах от Таллинна выставлена на продажу вилла площадью 900 квадратных метров, пишет Kodustiil.
В пятнадцати километрах от Таллинна выставлена на продажу вилла площадью 900 квадратных метров, пишет Kodustiil.
Вилла, построенная в 2004 году по образцу великолепных особняков, расположенных на прекрасных берегах Средиземного моря, несомненно, на берегу нашего пруда с лягушками - явление уникальное. За резиденцию запрашивают 1,3 миллиона евро.
Двухэтажная вилла расположена на участке площадью 10 241 м2. Кроме гостиных, кухни, зоны спа и прочего в доме пять спален и пять ванных. Также есть кинотеатр и бильярдная. Также на огороженном участке имеется баня.
Интерьер единственной в своем роде виллы не должен оставить равнодушными поклонников классического стиля.
Море, к сожалению, не Средиземное, плещется в 600 метрах от особняка. С другими фотографиями можно ознакомиться на странице портала недвижимости City24.