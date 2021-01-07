Юри Ратас: фотографии погрома в Капитолии шокируют
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отметил, комментируя события в Вашингтоне, что происходящее шокирует, но он верит, что демократия в США достаточно крепка.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отметил, комментируя события в Вашингтоне, что происходящее шокирует, но он верит, что демократия в США достаточно крепка.
«Агрессивные фотографии погрома в Капитолии шокируют. Но я уверен, что демократия и правовое государство в США достаточно крепки, чтобы отразить любую атаку», - написал Ратас в Twitter.
В среду вечером сторонники президента Дональда Трампа ворвались в Капитолий, чтобы выразить протест против утверждения победу на выборах демократа Джо Байдена.
Новостные агентства сообщили о четырех погибших, по крайней мере один из них умер от пулевых ранений.