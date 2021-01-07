За сутки в Эстонии выявлено 1104 зараженных

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 713 человек. Из них на Таллинн приходится 533 новых случая.

В Ида-Вирумаа добавилось 155, в Тартумаа — 51, в Пярнумаа — 50, в Ляэне-Вирумаа — 19, в Выру- и Рапламаа — по 16, в Валга- и Ярвамаа — по 14, в Вильяндимаа — 11, на Сааремаа — девять, в Йыгевамаа — семь, на Хийумаа — пять, в Ляэне- и Пыльвамаа — по три новых случая. В 18 случаях место жительства не было зарегистрировано в Регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения за последние 14 дней составила 584,48, доля первичных позитивных тестов от общего количества тестов – 13,4%.

За сутки открыли 44 истории болезни, в стационарном лечении нуждаются 394 пациента. Скончались четыре человека с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в Эстонии умерло 265 человек с COVID-19.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 6632 человека

От COVID-19 были вакцинированы 6632 человека. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 250 944 раза. Через приложение о своем заболевании сообщили 2416 раза, из них активных заболеваний на данный момент насчитывается 540.

На странице koroonatestimine.ee сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. На этой странице можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать номера службы поддержки клиентов, координаты мест проведения тестирования.

Интенсивность заражения в Эстонии очень высока

Чтобы наша медицинская система выдержала и мы не подвергали опасности жизнь и здоровье других людей, нам необходимо придерживаться всех мер, которые были приняты для защиты нашего здоровья. Давайте избегать контактов, соблюдать дистанцию и носить маски!

Сведите к минимуму контакты с другими людьми и как можно больше времени проводите дома, чтобы снизить риск заразиться самому и передать инфекцию членам своей семьи.

Известно, что пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями болеют коронавирусной инфекцией в более тяжелой форме и вследствие этого с большей вероятностью будут нуждаться в больничном лечении. Нужно приложить все усилия, чтобы их не заразить. Давайте постараемся больше общаться по телефону или через интернет и сократить прямые физические контакты.

Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.