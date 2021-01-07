Соседи в шоке: маленькие дети, конечно, шумят, но убивать за это?

Живущая двумя квартирами дальше убитой женщина рассказала, что сама в тот вечер была на работе и случившегося не видела и не слышала.

«Я переехала сюда три года назад. Тогда и этот мужчина, и женщина уже жили здесь. Оба казались мне спокойными людьми. О мертвых плохо не говорят. Маленькие дети, конечно, шумят, но убивать кого-то за это? Это неправильно. Надо общаться и решать проблемы. Мы все любим покой. Маленькие дети всегда ведь шумят», - сказала женщина, пожелавшая остаться анонимной.

Темноволосая соседка характеризует стрелявшего как очень интеллигентного мужчину.

«Спокойный и достойный. Их конфликт с этой женщиной длился несколько лет. Мужчина и у меня спрашивал, не мешает ли мне шум. Он говорил женщине, пожалуйста, не давайте детям по вечерам прыгать или кататься на велосипеде по комнате. Мужчина был замечательный, умел общаться, и все это, видимо, результат неразрешенного конфликта», - рассказала еще одна пожелавшая остаться анонимной женщина.

Светловолосая Светлана каждый день приходит в квартиру в этом подъезде ухаживать за своей 80-летней матерью. Когда она во вторник вечером подошла к дому, везде уже были полицейские.

«Поскольку мама пережила инсульт, она вчера вечером особенно ничего не заметила. Как человеку может такое в голову прийти, чтобы подойти к дверям соседки и застрелить человека? Это заставило задуматься, потому что обычно мы держим дверь открытой, чтобы в случае какого-то несчастья мы могли быстро оттуда выбраться и позвать соседей на помощь. Моя мама не жаловалась, чтобы ей мешал какой-то шум в доме. В то же время из-за инсульта она в таком состоянии, что может и не услышать шум», - сказала Светлана.

В год – десятки единиц нелегального оружия

Ежегодно полиция проводит кампанию по сбору нелегального оружия, которое находится у людей. Например, в ходе очередной кампании в октябре и ноябре 2020 года люди сдали стражам правопорядка полсотни единиц незарегистрированного оружия. Владельцы такого оружия могут добровольно сдать, не опасаясь наказания, в любое время.