Глава Департамента здоровья: к маю-июню может быть вакцинирована половина населения Эстонии

В Европе спорят, можно ли ввести первую дозу вакцины от коронавируса как можно большему числу людей и перенести вторую дозу на то время, когда поступят новые партии препарата.

"Все исследования были проведены с целью убедиться, в какой момент появляется иммунитет, а в случае Pfizer речь идет о том, что примерно через шесть дней после второй прививки, которую делают через 21 день после первой, достигается максимальный иммунитет. В инструкции производителя дана четкая схема. Думаю, было бы безответственно сомневаться в исследованиях. Нужно руководствоваться правилами, которые нам даны", – заявил Ланно в передаче Esimene stuudio, а также признал, что конкуренция между странами в вопросе поставок вакцины действительно есть, и размер партий связан с размерами государства.