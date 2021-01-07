Чт, 7.01.2021
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Кристина Каллас
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  • Глава Департамента здоровья: к маю-июню может быть вакцинирована половина населения Эстонии
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Глава Департамента здоровья: к маю-июню может быть вакцинирована половина населения Эстонии

Юллар Ланно.

ФОТО: Konstantin Sednev

В дискуссиях на тему продления срока между двумя прививками от коронавируса необходимо помнить про инструкции производителя вакцины, убежден глава Департамента здоровья Юллар Ланно.

В Европе спорят, можно ли ввести первую дозу вакцины от коронавируса как можно большему числу людей и перенести вторую дозу на то время, когда поступят новые партии препарата.

"Все исследования были проведены с целью убедиться, в какой момент появляется иммунитет, а в случае Pfizer речь идет о том, что примерно через шесть дней после второй прививки, которую делают через 21 день после первой, достигается максимальный иммунитет. В инструкции производителя дана четкая схема. Думаю, было бы безответственно сомневаться в исследованиях. Нужно руководствоваться правилами, которые нам даны", – заявил Ланно в передаче Esimene stuudio, а также признал, что конкуренция между странами в вопросе поставок вакцины действительно есть, и размер партий связан с размерами государства.

По мнению Ланно, к маю-июню может быть вакцинирована половина населения Эстонии.

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