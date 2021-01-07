Чт, 7.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Галерея ⟩ Православные Эстонии отмечают Рождество

Православные жители Эстонии сегодня встречали один из главных христианских праздников. В таллиннском ласнамяэском храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» собрались верующие, которые не побоялись прийти на службу.

Большого наплыва народу не было, внутри церкви люди, как и положено, старались соблюдать дистанцию. 

Накануне праздника Церковь предприняла ряд мер, чтобы избежать распространения вируса и выполнить все установленные требования. Большинство храмов увеличили количество праздничных служб и обратились к прихожанам с просьбой прийти на богослужение в один из предложенных дней и не создавать столпотворение. 

Ласнамяэский храм показывал службы в интернете. Во всех храмах нанесена разметка, обозначающая социальную дистанцию, верующие и духовенство используют маски. Введены и другие ограничительные меры. Все это сделано для того, чтобы встретить светлый праздник Рождества в храме, а не оказаться в весенней ситуации, когда встречать Пасху пришлось за закрытыми дверями церквей. 

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