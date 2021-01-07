Вице-мэром Нарвы по городскому хозяйству в понедельник станет специалист по недвижимости

В городской управе будет пять человек

Коалиция в горсобрании договорилась, что горуправа будет состоять из пяти человек - мэра, одного вице-мэра и трех членов управы. Формально новая управа получит полномочия в понедельник, если за это проголосует большинство депутатов. Но у коалиции из двух фракций в собрании больше половины голосов, поэтому сюрпризы маловероятны.

В сфере ответственности вице-мэра будут три департамента управы - по городскому хозяйству, по архитектуре и по развитию. В этой должности Сергей Горлач планирует заниматься, прежде всего, инвестиционными и ремонтно-строительными проектами, которые уже реализуются в городе и были начаты в то время, когда мэром был Алексей Евграфов и даже Тармо Таммисте.

“В том числе считаю очень важным координацию трех департаментов, - сказал Сергей Горлач. - Потому что иногда из-за неразберихи бывает недопонимание, скажем так. Бывают случаи, когда один департамент что-то планирует, а по факту оказывается, что стоимость проекта на пару миллионов выше - как случилось с проектом реконструкции улиц Кереса и Раху. Также случилось с находящимся в стадии подготовки проектом реновирования системы уличного освещения города, где разница с первоначальной суммой оказалась очень существенной. Это как раз случалось из-за слабой координации работы между департаментами”.

Также, добавляет Сергей Горлач, в его обязанности будет входить контроль текущих ремонтов дорог, тротуаров и других городских объектов.

По словам Горлача, у него есть собственные идеи развития города, но сейчас нужно рассчитывать работу до выборов в октябре 2021 года, поэтому есть вероятность, что на осуществление новых проектов времени не хватит.

Будучи членом депутатской комиссии по городскому хозяйству, Сергей Горлач, был знаком с основными хозяйственными вопросами Нарвы. Но, говорит он, знакомился с подготовленными управой документами как депутат, а теперь будет разбираться с этой работой изнутри.

Проект решения о назначении членов управы предполагает, что зарплата вице-мэра составит 3161 евро в месяц.

Работал в Нарве и Санкт-Петербурге

Сергей Горлач родился в Нарве, учился в школе №1 (теперь Кесклиннаская гимназия), затем в Таллиннском техническом университете по специальности “Организация бизнеса”.

Работал в сфере финансового планирования, затем переключился на развитие и финансирование недвижимости. В Эстонии сотрудничал с разными фирмами. Затем семь лет жил и работал в Санкт-Петербурге. Там в его рабочие обязанности входило общение с банками и организация финансирования строительства коммерческой недвижимости. Затем Сергей Горлач руководил петербургским отделением Скандинавского инвестиционного банка Trigon Capital.

В 2016 году Горлач вернулся в Эстонию и последние годы руководил бюро недвижимости Trianon Group в Нарве.

Новая управа похожа на прежнюю

Когда в апреле 2019 года мэром стал Алексей Евграфов, он значительно изменил структуру управы - отказался от должностей вице-мэров и сделал членами управы директоров четырех городских департаментов, в дополнение к их основным обязанностям.

Новый состав управы в этом смысле очень похож на прежний, за исключением того, что поменяется человек, отвечающий в управе за городское хозяйство. Членами управы останутся заведующая Отделом культуры Виктория Лутус, директор Финансового департамента Елена Голубева (которая последние два месяца была и.о. мэра) и директор Департамента социальной помощи Елена Васильева.

Директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачёва перестанет быть одновременно также членом управы.

Как и сейчас, директора департаментов будут получать надбавку к своей директорской зарплате в размере 250 евро за работу в качестве членов управы.