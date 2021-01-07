Политолог: беспорядки на Капитолийском холме вряд ли приведут к изменениям в избирательной системе США

"Система коллегии выборщиков неоднократно давала сбой, но, тем не менее, является единственным общим знаменателем, который подводит черту под пятьюдесятью различными системами от каждого по отдельности штата. Полагаю, что ввести какие-либо универсальные правила избрания президента на федеральном уровне было бы очень сложно. Возможно, нынешняя конфликтная ситуация и подстегнёт какие-то дискуссии, и даже весьма активные, но вероятность принятия конкретных решений пока не просматривается", - сказал Шариков в четверг "Интерфаксу".

По его оценке, беспорядки на Капитолийском холме не создадут проблем в подготовке к инаугурации Байдена, и, в свою очередь, Трампу не стоит беспокоиться по поводу импичмента.

"Процедура юридического утверждения победы Байдена фактически завершена, во всяком случае основные этапы данной процедуры завершены, и о как-либо препятствиях войти в Белый дом в качестве президента уже нет. Что касается Трампа, то импичмент крайне маловероятен потому, что для его президентства осталось меньше двух недель. За такой малый срок провести импичмент просто невозможно, тем более, что на 20 января намечена инаугурация нового президента", - сказал собеседник агентства.

Нынешняя ситуация в Вашингтоне отражает изменившееся отношение республиканского истеблишмента к Трампу, от которого после выборов фактически отвернулась значительная часть партийной верхушки, отмечает аналитик.

"Срываются маски. Поддержка Трампа со стороны республиканцев, ослабевшая после ноябрьских выборов, вновь усилилась. В настоящее время обозначились две фигуры, готовые поддерживать Трампа во что бы то ни стало. Во-первых, это сенатор Джош Холли, занимавший наиболее жёсткую позицию по непризнанию результатов выборов, и политик из стана республиканцев Тед Круз, что просто поразительно, поскольку именно он был самым опасным противником Трампа при отборе кандидата от партии к президентским выборам 2016 года", - полагает Шариков.