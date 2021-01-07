Майк Пенс сторонникам Трампа: вы не победили

Вице-президент Майк Пенс начал возобновленную сессию Конгресса следующими словами: «Сегодня был черный день в истории Соединенных Штатов. Мы осуждаем насилие, которое произошло здесь сегодня, скорбим о тех, кого потеряли, и всегда будет благодарны женщинам и мужчинам, которые остались защищать это историческое место».

В своей речи вице-президент решительно осудил бунтарское поведение: «Тем, кто сегодня устроил здесь хаос, я могу сказать лишь одно: вы не победили, вместо насилия всегда побеждает свобода, и мир снова видит стойкость нашей страны и силу демократии».

Вице-президент США Майк Пенс, несмотря на беспорядки в Капитолии и вокруг него, не покидал Капитолийский холм, сообщил ранее телеканал CNN.

"Вице-президент Майк Пенс вернулся в Сенат. Он никогда не покидал Капитолий. Он был в постоянном контакте с руководством Палаты представителей и Сената, полицией Капитолия, Минюстом и Минобороны, чтобы облегчить усилия по обеспечению безопасности Капитолия и повторному созыву Конгресса. Теперь мы закончим дело народа", - цитирует телеканал заявление его пресс-секретаря.

Секретная служба США хотела, чтобы Пенс покинул комплекс Капитолия и все было на месте, но вице-президент решил остаться на месте, сказал источник CNN.