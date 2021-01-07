Царь вернулся: Головин отличился в первой же игре чемпионата Франции после травмы

24-летний россиянин не выходил на поле с августа 2020 года, когда получил травму подколенного сухожилия. В игре с "Лорьяном" он стал автором самого быстрого гола в исполнении вышедшего на замену футболиста в матче чемпионата Франции с 2007 года. Тогда поляк Иренеуш Елень, будучи игроком "Осера", также за 10 секунд с момента выхода на поле поразил ворота "Лорьяна" (5:3).

В предыдущий раз Головин забивал за "Монако" 9 ноября 2019 года, поразив ворота "Дижона" (1:0).

Одноклубник Головина Софиан Диоп отметил, что в коллективе все ждут, что Головин и дальше будет проявлять себя на поле, совершая результативные действия.

"Я очень рад за него. Всегда непросто возвращаться в игру после длительного перерыва, связанного с травмой. Мы очень рады, что он с нами", - приводит слова Диопа пресс-служба клуба .

Твиттер "Монако" отреагировал на гол Головина портретом хавбека в образе Николая II кисти Эрнеста Липгарта с подписью "Царь вернулся".