Чт, 7.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Царь вернулся: Головин отличился в первой же игре чемпионата Франции после травмы

Александр Головин.

ФОТО: NOBERT SCANELLA/imago/PanoramiC/scanpix

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отличился в матче 18-го тура чемпионата Франции с "Лорьяном" (5:2), ставшем для него первым с августа прошлого года. Он отличился на 64-й минуте игры ударом из-за пределов штрафной после розыгрыша углового - спустя десять секунд после выхода на замену, пишет Newsru.

24-летний россиянин не выходил на поле с августа 2020 года, когда получил травму подколенного сухожилия. В игре с "Лорьяном" он стал автором самого быстрого гола в исполнении вышедшего на замену футболиста в матче чемпионата Франции с 2007 года. Тогда поляк Иренеуш Елень, будучи игроком "Осера", также за 10 секунд с момента выхода на поле поразил ворота "Лорьяна" (5:3).

В предыдущий раз Головин забивал за "Монако" 9 ноября 2019 года, поразив ворота "Дижона" (1:0).

Одноклубник Головина Софиан Диоп отметил, что в коллективе все ждут, что Головин и дальше будет проявлять себя на поле, совершая результативные действия.

"Я очень рад за него. Всегда непросто возвращаться в игру после длительного перерыва, связанного с травмой. Мы очень рады, что он с нами", - приводит слова Диопа пресс-служба клуба.

Твиттер "Монако" отреагировал на гол Головина портретом хавбека в образе Николая II кисти Эрнеста Липгарта с подписью "Царь вернулся".

Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года. В предыдущем сезоне чемпионата Франции, который не был доигран из-за пандемии коронавируса, он принял участие в 25 матчах, забив три мяча. За сборную России Александр сыграл 33 матча, забив пять мячей.

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