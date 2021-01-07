Чт, 7.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Правительство: в Эстонию будут пускать только с негативным тестом, сданным не позднее, чем за 72 часа
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Правительство: в Эстонию будут пускать только с негативным тестом, сданным не позднее, чем за 72 часа

Юри Ратас.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Сегодня прошла пресс-конференция по итогам заседания правительства. В ней приняли участие премьер-министр Юри Ратас, министр финансов Мартин Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк.

Премьер-министр выразил обеспокоенность событиями в США, обозначив, что правовое государство справилось с проблемой, новый президент вступит в должность 20 января. Также он отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Эстонии продолжает беспокоить. Исследования показали, что в новогодние праздники люди очень активно перемещались, что и отражается в цифрах. 

Мартин Хельме добавил, что радуется потугам оппозиции сбить правительство с пути весеннего референдума о браке. Он уверен, что все будет реализовано, а коалиционный договор выполнен. 

Урмас Ренсалу сообщил, что с 15 января въехать в Эстонию можно будет только при наличие отрицательного теста на коронавирус, сданного не позднее, чем за 72 часа. Исключения будут сделаны только для транзитных авиапассажиров и тех, кто работает в Латвии и Финляндии. 

Танель Кийк выразил сожаление тем, что случилось на улице Юмера. Тяжелая ситуация для детей. В том числе и посторонних, которые теперь могут начать бояться, что из-за них кто-то может убить маму и папу. Он посоветовал осторожнее относиться к ретрансляции таких историй, а детям напомнить о телефоне кризисной помощи 116 006.

Rus.Postimees.ee вел прямую трансляцию. Подробнее читайте и смотрите ниже. 

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