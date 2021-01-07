Правительство: в Эстонию будут пускать только с негативным тестом, сданным не позднее, чем за 72 часа

Премьер-министр выразил обеспокоенность событиями в США, обозначив, что правовое государство справилось с проблемой, новый президент вступит в должность 20 января. Также он отметил, что ситуация с распространением коронавируса в Эстонии продолжает беспокоить. Исследования показали, что в новогодние праздники люди очень активно перемещались, что и отражается в цифрах.

Мартин Хельме добавил, что радуется потугам оппозиции сбить правительство с пути весеннего референдума о браке. Он уверен, что все будет реализовано, а коалиционный договор выполнен.

Урмас Ренсалу сообщил, что с 15 января въехать в Эстонию можно будет только при наличие отрицательного теста на коронавирус, сданного не позднее, чем за 72 часа. Исключения будут сделаны только для транзитных авиапассажиров и тех, кто работает в Латвии и Финляндии.

Танель Кийк выразил сожаление тем, что случилось на улице Юмера. Тяжелая ситуация для детей. В том числе и посторонних, которые теперь могут начать бояться, что из-за них кто-то может убить маму и папу. Он посоветовал осторожнее относиться к ретрансляции таких историй, а детям напомнить о телефоне кризисной помощи 116 006.