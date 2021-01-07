Самосуд и стук по батареям не помогут! Взаимоотношения жильцов многоквартирного дома должны строиться на основе закона

«Нельзя запретить соседу двигаться, пользоваться туалетом, жарить рыбу и вообще жить», - подчеркнул Марди.
Собственник квартиры должен обеспечить, чтобы члены его семьи, временные жители и лица, пользующиеся квартирой, соблюдали требования закона о содержании объекта частной собственности в порядке и воздерживались от действий, помимо обычного использования, которые затрагивают собственников других квартир.
«Вечеринки в квартире, громкая музыка, попустительство при проникновении в подъезды посторонних лиц, а также неправильная парковка или разбрасывание мусора - однозначно исключены», - объяснил Марди.
Он добавляет, что нужно следить и за тем, чтобы в квартирах соблюдались разумные правила совместного проживания. Важно вести себя так, чтобы не беспокоить соседей.
По словам Марди, если поведение жильцов одной из квартир вас беспокоит, следует в первую очередь сообщить им об этом.
«Если ничего не изменится, обратитесь к ближайшим соседям по подъезду и узнайте, не страдают ли они. Затем обратитесь в квартирное товарищество, желательно письменно, а также - за помощью в правоохранительные органы. Самосуд абсолютно неприемлем! Физическому воздействию нет оправдания!» - считает Марди.
Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах предусматривает: если собственник квартиры неоднократно нарушает свои обязанности перед другими собственниками или квартирным товариществом и если никакие превентивные меры не помогают, можно потребовать отчуждения данной квартирной собственности.
«Собственники, которые ведут себя злонамеренно или уклоняются от своих обязанностей, должны, однако, учитывать возможность того, что квартирное товарищество имеет право потребовать принудительной продажи квартирной собственности. В результате таких действий человек, каков бы он ни был, потеряет крышу над головой, а это - самое тяжелое наказание, которое может понести хозяин квартиры. Поэтому реализация такого плана действительно должна быть хорошо продумана », - подчеркнул Марди.
Наоборот, самовольные действия могут привести к штрафу стороны, которая думает, что призывает к порядку источник шума. Например, в одном квартирном товариществе наказали человека, который, стуча по радиаторам, хотел призвать к порядку соседей сверху.
«Дело закончилось тем, что ходатайство об отчуждении собственности касалось не шумящих жителей, а именно этого активного соседа: люди не хотели жить в доме, где кто-то постоянно бьет по батареям, от чего содрогается весь стояк», - объяснил Марди.