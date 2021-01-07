Самосуд и стук по батареям не помогут! Взаимоотношения жильцов многоквартирного дома должны строиться на основе закона

«Нельзя запретить соседу двигаться, пользоваться туалетом, жарить рыбу и вообще жить», - подчеркнул Марди.

Собственник квартиры должен обеспечить, чтобы члены его семьи, временные жители и лица, пользующиеся квартирой, соблюдали требования закона о содержании объекта частной собственности в порядке и воздерживались от действий, помимо обычного использования, которые затрагивают собственников других квартир.

«Вечеринки в квартире, громкая музыка, попустительство при проникновении в подъезды посторонних лиц, а также неправильная парковка или разбрасывание мусора - однозначно исключены», - объяснил Марди.

Он добавляет, что нужно следить и за тем, чтобы в квартирах соблюдались разумные правила совместного проживания. Важно вести себя так, чтобы не беспокоить соседей.

По словам Марди, если поведение жильцов одной из квартир вас беспокоит, следует в первую очередь сообщить им об этом. 8

«Если ничего не изменится, ​​обратитесь к ближайшим соседям по подъезду и узнайте, не страдают ли они. Затем обратитесь в квартирное товарищество, желательно письменно, а также - за помощью в правоохранительные органы. Самосуд абсолютно неприемлем! Физическому воздействию нет оправдания!» - считает Марди.

Закон о квартирной собственности и квартирных товариществах предусматривает: если собственник квартиры неоднократно нарушает свои обязанности перед другими собственниками или квартирным товариществом и если никакие превентивные меры не помогают, можно потребовать отчуждения данной квартирной собственности. 8

«Собственники, которые ведут себя злонамеренно или уклоняются от своих обязанностей, должны, однако, учитывать возможность того, что квартирное товарищество имеет право потребовать принудительной продажи квартирной собственности. В результате таких действий человек, каков бы он ни был, потеряет крышу над головой, а это - самое тяжелое наказание, которое может понести хозяин квартиры. Поэтому реализация такого плана действительно должна быть хорошо продумана », - подчеркнул Марди.

Наоборот, самовольные действия могут привести к штрафу стороны, которая думает, что призывает к порядку источник шума. Например, в одном квартирном товариществе наказали человека, который, стуча по радиаторам, хотел призвать к порядку соседей сверху. 8