Чт, 7.01.2021
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Кристина Каллас
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Трамп пообещал обеспечить мирную передачу власти Байдену

Дональд Трамп

ФОТО: Evan El-Amin/shutterstock.com

Действующий президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить "упорядоченную передачу власти" избранному президенту Джозефу Байдену 20 января. Его заявление цитирует CNN.

"Несмотря на то, что я совершенно несогласен с результатами выборов и на моей стороне факты, 20 января все равно пройдет упорядоченная передача власти", - заявил он.

Решение Конгресса сертифицировать победу Байдена он назвал "завершением величайшего первого президентского срока в истории". Он пообещал продолжить борьбу за то, чтобы Америка снова стала великой и, в частности, за то, чтобы на выборах учитывались только "законные" голоса.

Напомним, что Конгресс США на совместном заседании двух палат сертифицировал результаты выборов президента страны, утвердив победу демократа Джо Байдена.

Сертификация со стороны Конгресса - это обязательный финальный этап утверждения избранного президента в США. Его проведение требует американская Конституция. Конгрессмены должны сертифицировать результаты голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 14 декабря.

Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.

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