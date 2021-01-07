Трамп пообещал обеспечить мирную передачу власти Байдену

"Несмотря на то, что я совершенно несогласен с результатами выборов и на моей стороне факты, 20 января все равно пройдет упорядоченная передача власти", - заявил он.

Решение Конгресса сертифицировать победу Байдена он назвал "завершением величайшего первого президентского срока в истории". Он пообещал продолжить борьбу за то, чтобы Америка снова стала великой и, в частности, за то, чтобы на выборах учитывались только "законные" голоса.

Напомним, что Конгресс США на совместном заседании двух палат сертифицировал результаты выборов президента страны, утвердив победу демократа Джо Байдена.

Сертификация со стороны Конгресса - это обязательный финальный этап утверждения избранного президента в США. Его проведение требует американская Конституция. Конгрессмены должны сертифицировать результаты голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 14 декабря.