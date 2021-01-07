Трамп пообещал обеспечить мирную передачу власти Байдену
Действующий президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить "упорядоченную передачу власти" избранному президенту Джозефу Байдену 20 января. Его заявление цитирует CNN.
Действующий президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить "упорядоченную передачу власти" избранному президенту Джозефу Байдену 20 января. Его заявление цитирует CNN.
"Несмотря на то, что я совершенно несогласен с результатами выборов и на моей стороне факты, 20 января все равно пройдет упорядоченная передача власти", - заявил он.
Решение Конгресса сертифицировать победу Байдена он назвал "завершением величайшего первого президентского срока в истории". Он пообещал продолжить борьбу за то, чтобы Америка снова стала великой и, в частности, за то, чтобы на выборах учитывались только "законные" голоса.
Напомним, что Конгресс США на совместном заседании двух палат сертифицировал результаты выборов президента страны, утвердив победу демократа Джо Байдена.
Сертификация со стороны Конгресса - это обязательный финальный этап утверждения избранного президента в США. Его проведение требует американская Конституция. Конгрессмены должны сертифицировать результаты голосования коллегии выборщиков, состоявшегося 14 декабря.
Инаугурация Байдена должна состояться 20 января.