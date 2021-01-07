В Vikinglotto выиграли свыше 94 000 евро

Впервые в Vikinglotto был разыгран и еженедельный местный дополнительный приз в 10 000 евро, который достался игроку, купившему 3 января билет в Merimetsa Selver.

Поскольку в этом розыгрыше джекпот никому не достался, в следующем розыгрыше прогнозируемый джекпот составит 5,7 млн евро.

С нового года в Vikinglotto действуют новые правила, выросла и цена лотерейного билета. В качестве новшества в конце года между всеми, кто купил лотерейный билет в Эстонии, будет разыгран миллион евро.