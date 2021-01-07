А вы знаете, где прячется 20-летний Роман?

Мужчина может находиться в Кохтла-Ярве. Просим всех, кто узнал мужчину и располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом в полицию по номеру 6123000 либо 3372384, или написав на адрес электронной почты taavi.unuks@politsei.ee.