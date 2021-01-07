Чт, 7.01.2021
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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А вы знаете, где прячется 20-летний Роман?

Роман.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 20-летнего Романа, который подозревается в наркопреступлении и уклоняется от производства.

Мужчина может находиться в Кохтла-Ярве. Просим всех, кто узнал мужчину и располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом в полицию по номеру 6123000 либо 3372384, или написав на адрес электронной почты taavi.unuks@politsei.ee.

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