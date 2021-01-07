Гибель тренера и реабилитация навсегда: о жизни гимнастки спустя год после трагедии в Риге

По ее словам, за все это время она только два месяца отдыхала от реабилитации. Сейчас она проходит реабилитацию в Крыму, где находится уже несколько месяцев и пробудет до февраля.

ФОТО: Из личного архива

Врачи изначально не могли дать точных прогнозов о будущем Евгении. По ее словам, они и сейчас не могут их дать: «С травмой спинного мозга у всех восстановление проходит по-своему, у кого-то восстанавливаются движения, а кто-то остается прикованным к инвалидному креслу. Я понимаю сама, что если стопа на правой ноге так и не заработает, то, скорее всего, я не смогу ходить сама без опоры».

Евгения получила 2-ю группу инвалидности, теперь она получает маленькую пенсию, в остальном все это время ее поддерживали друзья, родные и неравнодушные люди.

В прошлом Евгения - фитнес-тренер, однако уже понятно, что о возвращении в профессию не может быть и речи: «В спорт, к сожалению, я уже никогда не смогу вернуться. Я это поняла уже давно, еще пока не совсем приняла, но я работаю над этим».

Девушка осознает, что придется полностью сменить сферу деятельности, уже подумывает о возможных курсах и о том, как в будущем совместить работу и реабилитацию. «Тренировки - это теперь на всю жизнь, - говорит она, добавляя: - Я многое переосмыслила и смогла по-настоящему оценить за этот год. Очень хочу увлечься чем-то новым».

ФОТО: Из личного архива

«Дело дальше не продвинулось». Об участии полиции

Сразу после трагедии представитель Госполиции Элина Приедите подтвердила Rus.TVNET, что Северный участок Управления рижского региона получил заявление о полученных на соревнованиях телесных повреждениях и был начат уголовный процесс по статье 13 Уголовного закона «Преступные деяния против здоровья человека». На запрос портала от 4 января этого года представитель Госполиции Криста Андерсоне лишь ответила, что «расследование продолжается. В интересах следствия более подробных комментариев не даем».

Отметим, что после трагедии прошел год и один месяц: «Я изначально сама не думала, что это дело так затянется, так как до этого никогда не сталкивалась с такими вещами. О том, как продвигается дело в Риге, я не знаю совсем ничего. В России как-то все остановилось. Знаю, что были взяты показания у всех. Также была проведена медицинская экспертиза, по которой была установлена степень вреда здоровью - тяжкий вред. Дальше мне сказали, что они отправили как раз запрос в Ригу для получения материалов дела, но ответа нет. И сказали, чтобы что-то делать дальше, им нужен сначала ответ. Это было еще осенью. И судя по тому, что мне никто не звонил и не писал, дело дальше не продвинулось».

ФОТО: Из личного архива

«Деятельность их продолжается». Об организаторах тех соревнований

Организатором тех злосчастных соревнований в Риге выступила зарегистрированная в Лондоне International Air Athletics Association. Соучредителем является Федерация воздушной атлетики России (ФВАР). По версии пострадавшей стороны, виной трагедии стал неправильно подготовленный снаряд - элементарное несоблюдение техники безопасности и вопиющая халатность со стороны организаторов.

Однако для них, похоже, эта история на данный момент закончилась оплатой трех недель реабилитации Евгении. Других последствий или действий с их стороны, по словам пострадавшей спортсменки, не было. «Деятельность их продолжается. Из-за ковида соревнований сейчас, конечно, нет, но как только будет можно, они возобновят их. Сами организаторы со мной перестали общаться еще с декабря того года», - говорит она.