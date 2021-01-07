Гибель тренера и реабилитация навсегда: о жизни гимнастки спустя год после трагедии в Риге

«Реабилитация будет длиться минимум год. Сможет ли Женя ходить, будет зависеть от того, как будет проходить лечение». Это слова Елены Кустовой, тренера российской гимнастки Евгении Асоновой, тяжело пострадавшей на международных соревнованиях по воздушной атлетике в Риге 24 ноября 2019 года. С тех пор прошло более года. Выясняя, что изменилось за это время в жизни спортсменки, Rus.TVNET случайно узнал, что ее тренер погибла.
«Техника безопасности пишется кровью». Смерть тренера Елены
Rus.TVNET был одним из первых СМИ, сообщившим о трагедии в Риге. Все детали происшествия и ход дела комментировала тренер пострадавшей спортсменки, опытная воздушная гимнастка Елена Кустова.
При подготовке этой публикации выяснилось, что Елена умерла. Это произошло летом, 18 августа, в Москве - в сквере на Серпуховом валу. Как пишет «Чемпионат», 37-летняя Елена проводила тренировку по слэклайну, то есть хождению по специальной стропе, натянутой между деревьями. Когда она еще была на стропе, произошло повреждение металлического крепления - часть оторвавшегося крепления отлетела и нанесла ей травмы, несовместимые с жизнью.
«Нелепо, это был сбор в парке, крепление оторвалось и попало в голову. Это была трагическая случайность и никак не связано с профессиональной деятельностью», - в беседе с Rus.TVNET трагедию прокомментировала Яна Винокурова, руководитель студии Feel Good: pole dance & workout в Риге. Именно она была одной из первых, кто открыто в общественном пространстве поднял вопрос о происшествии в Риге. Она же тогда свела Rus.TVNET с Еленой Кустовой и Евгенией Асоновой.
«Мы отвезли порванные петли и стропу в следственный комитет. Также мы проведем собственные тесты. С нами уже связались представители ISA (Международной ассоциации слэклайна) - вместе мы постараемся разобраться в ситуации и дать рекомендации по предотвращению таких случаев в будущем. Эта организация собирает все случаи травмирования из-за слэклайна. На основе опыта таких случаев и появляется техника безопасности. К сожалению, она пишется кровью в основном», - написал в комментариях к посту о смерти Елены Кустовой в группе во «ВКонтакте» Дмитрий Иванов - один из членов клуба Slacktribe.ru, с которым сотрудничала Елена.
Елена Кустова была похоронена 22 августа на Климовском кладбище в Москве.
«За год многое изменилось». Как обстоят дела у Евгении
Напомним, во время выступления Евгении на полотнах на соревнованиях в Риге оборвался металлический трос, и она упала с семиметровой высоты головой вниз. На месте проведения мероприятия не оказалось ни врача, ни скорой помощи. Первоначальный диагноз растягивался на четыре строки - от перелома позвонка до полного поперечного повреждения спинного мозга с нарушением работы органов малого таза.
«За год многое изменилось. В январе того года я только пробовала первый раз садиться, сейчас я могу уже ходить. Пока, к сожалению, не сама, а с костылями, но это большой прогресс. Левая нога у меня уже очень сильная, только пальцы на стопе еще плохо работают. Правая похуже: в стопе совсем нет движений и нога не может пока полностью держать вес тела. Чувствительность тоже стала лучше на обеих ногах, ее нет только по задней поверхности ног. С тазовыми органами тоже есть проблемы, но я научилась с этим справляться», - поделилась Евгения в январе этого года.
По ее словам, за все это время она только два месяца отдыхала от реабилитации. Сейчас она проходит реабилитацию в Крыму, где находится уже несколько месяцев и пробудет до февраля.
Врачи изначально не могли дать точных прогнозов о будущем Евгении. По ее словам, они и сейчас не могут их дать: «С травмой спинного мозга у всех восстановление проходит по-своему, у кого-то восстанавливаются движения, а кто-то остается прикованным к инвалидному креслу. Я понимаю сама, что если стопа на правой ноге так и не заработает, то, скорее всего, я не смогу ходить сама без опоры».
Евгения получила 2-ю группу инвалидности, теперь она получает маленькую пенсию, в остальном все это время ее поддерживали друзья, родные и неравнодушные люди.
В прошлом Евгения - фитнес-тренер, однако уже понятно, что о возвращении в профессию не может быть и речи: «В спорт, к сожалению, я уже никогда не смогу вернуться. Я это поняла уже давно, еще пока не совсем приняла, но я работаю над этим».
Девушка осознает, что придется полностью сменить сферу деятельности, уже подумывает о возможных курсах и о том, как в будущем совместить работу и реабилитацию. «Тренировки - это теперь на всю жизнь, - говорит она, добавляя: - Я многое переосмыслила и смогла по-настоящему оценить за этот год. Очень хочу увлечься чем-то новым».
«Дело дальше не продвинулось». Об участии полиции
Сразу после трагедии представитель Госполиции Элина Приедите подтвердила Rus.TVNET, что Северный участок Управления рижского региона получил заявление о полученных на соревнованиях телесных повреждениях и был начат уголовный процесс по статье 13 Уголовного закона «Преступные деяния против здоровья человека». На запрос портала от 4 января этого года представитель Госполиции Криста Андерсоне лишь ответила, что «расследование продолжается. В интересах следствия более подробных комментариев не даем».
Отметим, что после трагедии прошел год и один месяц: «Я изначально сама не думала, что это дело так затянется, так как до этого никогда не сталкивалась с такими вещами. О том, как продвигается дело в Риге, я не знаю совсем ничего. В России как-то все остановилось. Знаю, что были взяты показания у всех. Также была проведена медицинская экспертиза, по которой была установлена степень вреда здоровью - тяжкий вред. Дальше мне сказали, что они отправили как раз запрос в Ригу для получения материалов дела, но ответа нет. И сказали, чтобы что-то делать дальше, им нужен сначала ответ. Это было еще осенью. И судя по тому, что мне никто не звонил и не писал, дело дальше не продвинулось».
«Деятельность их продолжается». Об организаторах тех соревнований
Организатором тех злосчастных соревнований в Риге выступила зарегистрированная в Лондоне International Air Athletics Association. Соучредителем является Федерация воздушной атлетики России (ФВАР). По версии пострадавшей стороны, виной трагедии стал неправильно подготовленный снаряд - элементарное несоблюдение техники безопасности и вопиющая халатность со стороны организаторов.
Однако для них, похоже, эта история на данный момент закончилась оплатой трех недель реабилитации Евгении. Других последствий или действий с их стороны, по словам пострадавшей спортсменки, не было. «Деятельность их продолжается. Из-за ковида соревнований сейчас, конечно, нет, но как только будет можно, они возобновят их. Сами организаторы со мной перестали общаться еще с декабря того года», - говорит она.
Согласно информации на страничке ФВАР во «ВКонтакте», на январь этого года намечен 5-й национальный чемпионат России по воздушной атлетике.